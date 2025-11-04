Este es uno de los números más buscados para la Lotería de Navidad: «Hay tortas por tenerlo» Muchas personas eligen las terminaciones para este sorteo tan especial

Bruno Vergara Martes, 4 de noviembre 2025, 16:17 | Actualizado 16:31h.

Queda más de un mes para el sorteo de la Lotería de Navidad 2025, pero son ya muchos los que piensan en él. Por ello la gente se está haciendo ya con los décimos para ese día tan especial. Los hay a los que les da igual el número, pero otros, sin embargo, eligen las terminaciones. Así, uno de los números más buscados por el público es el 13. «Hay tortas por tenerlo», afirma Manuel Velasco, al frente de Traslot102, empresa líder en compraventa de administraciones de Lotería.

A pesar de que el público busca ese ansioso 13, ya sea por superstición porque siempre ha estado asociado a la mala suerte, el número que más ha salido en el sorteo es el 5. Un número que ha salido en 32 ocasiones. Le sigue el 4 y el 6, que fueron agraciados 27 veces.

Por su parte, la terminación 85 ha salido en 7 ocasiones; la 57, seis. Hay dos números que han tocado dos veces, el 20.297 en el año 1903 y 2006, y el 15.640, en 1956 y 1970. El público se suele decantar por números impares como 3, 5, 7, ni muy altos ni muy bajos. También tienen mucho tirón el 15 (la niña bonita), el 22, el 69, los números capicúa, los 37… Y ojo, que el 13 está muy solicitado.

«Los loteros pueden estar abonados a números y si no funcionan bien (es decir, si no se venden), cederlos a otras administraciones. Eso no pasa con el 13 porque hay tortas por tenerlo», aclara Velasco.

¿Cuánto gana el lotero?

En España hay algo más de 4.100 administraciones integrales de Lotería, es decir, dedicadas íntegramente a la venta de Loterías y Apuestas del Estado. El número total de puntos de venta, entre integrales y mixtos, es de 10.869, según Selae. Poca gente sabe que las administraciones se pueden traspasar.

¿Cuánto gana el lotero? «Si hablamos de Lotería Nacional, el 6% del importe bruto de la venta, salvo en las ventas del Sorteo de Navidad, que es un 4,5%», explica Velasco.

De los 20 euros que se pagan por el décimo, 14 euros van al pago de premios y 0,90 céntimos es lo que gana el lotero. El resto se ingresa en el Tesoro Público.