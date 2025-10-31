La Lotería de Navidad avisa: solo hay dos bancos autorizados para cobrar los premios de más de 2.000 euros Las cantidades inferiores podrán cobrarse en cualquier administración, aunque no haya sido comprado en ella

Hay que tener en cuenta algunos detalles importantes para cobrar un premio de la Lotería de Navidad. Sobre todo, si se trata de una cuantía que supere los 2.000 euros. No puede cobrarse en cualquier administración y toca ir al banco. Ojo, no vale en cualquier entidad bancaria.

Será el próximo lunes 22 de diciembre cuando el clásico sorteo reparta la suerte con una lluvia de millones de euros. Y muchos esperan que se cante su número con el ansiado Gordo, dotado con 4 millones de euros para cada una de las series. Más allá del primer premio, si se trata de importe igual o superior a 2.000 euros se deberá acudir al banco, pero no a uno cualquiera. Solo podrán cobrarán en las dos entidades financieras autorizadas: BBVA y CaixaBank.

Todo es más sencillo si el premio es inferior a dicha cantidad por cada décimo o resguardo. Basta con acudir con la participación a los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado a partir de la tarde del 22 de diciembre.

Hacienda se queda con el 20% de lo ganado en los grandes premios. No es un porcentaje específico para la Lotería de Navidad, ni mucho menos. Es lo que se aplica a todo premio que exceda los 40.000 euros. En los concursos de la televisión, la Bonoloto, el Euromillones... En el caso del Gordo, entonces, cada cantidad agraciada del décimo tributará por 360.000 euros (quedan exentos los primeros 40.000 euros), ya que Hacienda se queda con el 20% de esta cantidad (72.000 euros). El ganador se embolsará 328.000 euros.

En el caso de cada décimo del segundo premio, dotado con 125.000 euros, se tributaría por los 85.000 euros no exentos. Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador, con 108.000 euros. Los afortunados con un décimo tercer premio (50.000 euros) tendrán que tributar 2.000 euros y se quedarán con 48.000 euros, mientras que el resto de premios está exento por no alcanzar los 40.000 euros.