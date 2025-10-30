El aviso de Loterías sobre la venta de décimos por más de 20 euros: «Está prohibido salvo que...» El reglamento de Loterías y Apuestas del Estado especifica el precio al que debe venderse

Es habitual ver participaciones por un precio menor a los 20 euros que vale el décimo de Lotería de Navidad, incluso que incluyen un donativo a la asociación o entidad que los distribuye. Lo que es menos habitual es ver que se vendan por más de ese precio de venta fijado por Loterías y Apuestas del Estado. Por ello, la SELAE deja claro en su normativa que eso no está permitido, salvo excepciones.

A veces, se venden por 22 o 23 euros a través de otras vías no oficiales, como cuando se reparte en bares o a través de organizaciones y clubes deportivos. Incluso más. La Instrucción General de Loterías despeja todas las dudas al respecto. En concreto, su artículo 8 señala claramente que está «prohibida la reventa con sobreprecio», por lo que se castiga según la legislación de contrabando y defraudación.

Eso sí, el reglamento permite cobrar un recargo «cuando la entidad esté autorizada expresamente por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado». En estos casos, no se considera una reventa a un precio excesivo, sino una donación porque estas asociaciones o clubes autorizados lo utilizan como una financiación.

Gasto medio

Ese par de euros no supone un gran cambio en el gasto de los españoles. De media, cada persona se compra varios décimos al año y se gasta 70 euros en el sorteo, según las previsiones de la Asociación Española de Administraciones de Lotería. De nuevo, el Teatro Real de Madrid acogerá un sorteo que repartirá millones de euros entre el Gordo, el segundo premio, el tercero, los cuartos, los quintos... Los niños de San Ildefonso desfilarán por el escenario y repartirán suerte. El Gordo de la Lotería de Navidad ofrecerá 4.000.000 euros a la serie, 400.000 al décimo.

La probabilidad de que toque es muy pequeña, 0,001%, resultante de dividir uno entre 100.000 números, aunque es algo más elevada que en otros sorteos semanales como el Euromillón. Es por eso que muchos se animan a comprar con antelación su número de la suerte. Y, como es lógico, a veces surgen ciertas dudas. Desde 2002, el precio del décimo de la Lotería de Navidad está fijado en 20 euros.