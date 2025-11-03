La advertencia de la Lotería de Navidad: los premios caducan y no podrán cobrarse desde esta fecha Los jugadores deben de estar atentos del calendario para no llevarse un susto

G. C. Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:54

Los plazos importan en la Lotería de Navidad. Si la suerte llama a la puerta, lo lógico es tener cierta prisa por cobrar el premio. Con más razón si es una jugosa lluvia de euros como el Gordo y sus 400.000 euros por décimo. Hay que tener en cuenta que los premios caducan. Quizás el despiste de reclamar tarde la cuantía sea más habitual en aquellas cuantías más pequeñas, pero no deja de ser una pena no disfrutar de esa pequeña brizna de suerte.

Concretamente, el plazo máximo para exigir el cobro es de tres meses a partir del día siguiente de la celebración del sorteo, según explica la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. En este año, el día 22 de diciembre cae de lunes, por lo que esa cuenta atrás comenzará el martes 23, el primer día laborable. Por tanto, la fecha límite será el martes 24 de marzo de 2026.

Una vez expirado este periodo, si el jugador no ha reclamado, el importe se lo embolsará Hacienda. Y no hay forma de reclamar ese dinero. El lugar en el que hay que cobrarlo depende de la cantidad. Aquellos premios que superen los 2.500 euros deberán reclamarse en alguna de las entidades financieras habilitadas por Loterías y Apuestas del Estado. Las cuantías menos abultadas podrán cobrarse en cualquier administración. En caso de haber adquirido el décimo a través de una participación, se deberá acudir a la entidad correspondiente para completar la recaudación. En el caso de que el décimo esté deteriorado, podrá cobrarse siempre y cuando pueda demostrarse su autenticidad.

En el caso de adquirir el décimo por Internet, es muy probable que no se cuente con el décimo físico. El impreso oficialmente estará depositado en algún punto seguro. Eso sí, antes la empresa vendedora tendrá que haber facilitado un comprobante de la fecha de compra y del número en un correo, avalado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Hacienda se queda con el 20% de lo ganado en los grandes premios. No es un porcentaje específico para la Lotería de Navidad, ni mucho menos. Es lo que se aplica a todo premio que exceda los 40.000 euros. La fecha de cierre de venta ha sido un día antes, el sábado 21 de diciembre de 2024, hasta las 22:00 horas. Las diez de la noche simboliza el toque de campana y la condenación de los olvidadizos.