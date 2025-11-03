El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Un motorista herido en un accidente grave en Lemoiz

La advertencia de la Lotería de Navidad: los premios caducan y no podrán cobrarse desde esta fecha

Los jugadores deben de estar atentos del calendario para no llevarse un susto

G. C.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:54

Comenta

Los plazos importan en la Lotería de Navidad. Si la suerte llama a la puerta, lo lógico es tener cierta prisa por cobrar el premio. Con más razón si es una jugosa lluvia de euros como el Gordo y sus 400.000 euros por décimo. Hay que tener en cuenta que los premios caducan. Quizás el despiste de reclamar tarde la cuantía sea más habitual en aquellas cuantías más pequeñas, pero no deja de ser una pena no disfrutar de esa pequeña brizna de suerte.

Concretamente, el plazo máximo para exigir el cobro es de tres meses a partir del día siguiente de la celebración del sorteo, según explica la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. En este año, el día 22 de diciembre cae de lunes, por lo que esa cuenta atrás comenzará el martes 23, el primer día laborable. Por tanto, la fecha límite será el martes 24 de marzo de 2026.

Una vez expirado este periodo, si el jugador no ha reclamado, el importe se lo embolsará Hacienda. Y no hay forma de reclamar ese dinero. El lugar en el que hay que cobrarlo depende de la cantidad. Aquellos premios que superen los 2.500 euros deberán reclamarse en alguna de las entidades financieras habilitadas por Loterías y Apuestas del Estado. Las cuantías menos abultadas podrán cobrarse en cualquier administración. En caso de haber adquirido el décimo a través de una participación, se deberá acudir a la entidad correspondiente para completar la recaudación. En el caso de que el décimo esté deteriorado, podrá cobrarse siempre y cuando pueda demostrarse su autenticidad.

En el caso de adquirir el décimo por Internet, es muy probable que no se cuente con el décimo físico. El impreso oficialmente estará depositado en algún punto seguro. Eso sí, antes la empresa vendedora tendrá que haber facilitado un comprobante de la fecha de compra y del número en un correo, avalado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Hacienda se queda con el 20% de lo ganado en los grandes premios. No es un porcentaje específico para la Lotería de Navidad, ni mucho menos. Es lo que se aplica a todo premio que exceda los 40.000 euros. La fecha de cierre de venta ha sido un día antes, el sábado 21 de diciembre de 2024, hasta las 22:00 horas. Las diez de la noche simboliza el toque de campana y la condenación de los olvidadizos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  4. 4 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  5. 5

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  6. 6

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  9. 9

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  10. 10

    Estos son los cinco mejores murales de Bilbao, según un experto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La advertencia de la Lotería de Navidad: los premios caducan y no podrán cobrarse desde esta fecha

La advertencia de la Lotería de Navidad: los premios caducan y no podrán cobrarse desde esta fecha