La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre

La Lotería Nacional ha dejado un pellizco en Gernika. La localidad vizcaína se ha visto agraciada en el sorteo de hoy sábado 22 de noviembre de 2025, en concreto, con décimos vendidos del primer premio, que ha estado muy repartido. La combinación ganadora ha sido el 74622 y el segundo premio el 06951. Los reintegros son el 1, 2 y 6.

El sorteo se ha celebrado en la sede de Loterías y Apuestas del Estado. Los boletos del primer premio sellados en Gernika se vendieron en una administración ubicada en el número 23 de la calle San Juan. Las otras localidades agraciadas han sido: L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Ciudad Quesada (Alicante), Manacor (Baleares), Trespaderne (Burgos), El Casar (Guadalajara), Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, La pobla del Duc (Valencia) y Zaragoza.

Asimismo, en Bilbao, ha caído parte del segundo premio. El 06951 también ha estado muy repartido, pero también ha caído en tierras vizcaínas, en concreto, en Bilbao. Dos despachos han resultado premiados. Se trata de los ubicados en Colón de Larreategui, 19, y en Sabino Arana, 37.

Premios Lotería Nacional del sábado

- Primer premio: 600.000 euros por serie al que acierte las cinco cifras, la serie y la fracción. Serían 60.000 euros al décimo.

- Segundo Premio: 120.000 euros a la serie por serie al que acierte las cinco cifras, la serie y la fracción. Serían 12.000 euros al décimo.

- Cuatro extracciones de 4 cifras: cuarenta premios de 1.500 euros.

- Diez extracciones de 3 cifras: Mil premios de 300 euros.

- Nueve extracciones de 2 cifras: 9.000 premios de 120 euros.

- 2 premios para las aproximaciones de los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio: 10.000 euros a la serie.

- 2 premios para las aproximaciones de los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio: 5.540 euros a la serie.

Dos 'gordos' en Bilbao en una semana

El primer premio de la Lotería Nacional de el sábado 8 de junio de 2024 fue el segundo que cae en Bilbao en una semana. El jueves anterior, el décimo 00346 se vendió en la administración número 16 de Bidebarrieta. El despacho repartió un total de 600.000 euros en el sorteo. Vendió 20 décimos del primer premio, el 00346. Cada uno, dotado con 30.000 euros.

Se le conoce como 'La Fuente de los sueños', pero bien podría llamarse el 'despacho de lotería de los ceros'. La Lotería Bidebarrieta es una de las administraciones con más solera de Bilbao y acumula un amplio historial de premios, que en la actualidad sigue engordando. Y de una forma muy peculiar: acaba de batir el récord nacional de números premiados con ceros.

Lluvia de millones en Barakaldo

Lutxana sonó a alegría un sábado de abril de 2024. Justo el fin de semana en el que el barrio baracaldés inició sus fiestas, su administración de lotería repartía más de cinco millones de euros entre su listado de clientes habituales. Lo hizo con el 84.501. El número es exclusivo del local fabril desde 1996, cuando unió este sorteo a los otros que ya atendía de Primitiva y Bonoloto. La suerte cayó de forma casi completa en el municipio. «Hemos vendido prácticamente todos los boletos. Nos habrán sobrado unos seis décimos. No podemos estar más contentos», destacó Ibai Fernández desde la propia administración, poco después de que se revelara el décimo ganador.

La app que devuelve los impuestos de los premios de lotería

Sorteos de Lotería Nacional

- Sorteo del jueves: Es el más común de todos. Se celebra todos los jueves y tiene un premio especial de 1,2 millones de euros a un único décimo. El resto de primeros premios se llevan 300.000 euros.

- Sorteo del sábado: Su actividad también es anual aunque se susende entre el sorteo extraordinario de Navidad y el sorteo de El Niño. Hay varias modalidades:

- Sorteo lotería Nacional sábado: Es el más común de todos. 3 millones de euros a un único décimo.

- Sorteo Especial: Su periodo es mensual. Todos los meses se celebra un sábado este sorte con premio de 1 millón de euros a la serie, 100.000 euros el décimo.

- Sorteo Extraordinario de El Niño: Se celebra cada 6 de enero y ofrece un Primer Premio de 200.000€ al décimo.

- Sorteo Extraordinario Niños de San Ildefonso: tiene lugar el primer sábado del mes de julio y el primer premio son 200.000€ el décimo.

- Sorteo Extraordinario de Navidad: El más popular, se celebra cada 22 de diciembre y El Gordo son 400.000€ al décimo.

¿Cómo cobrar la Lotería Nacional?

Ante la alegría que supone ser agraciado en un sorteo hay que mantener la mente fría y tenerlo todo preparado para cobrar el boleto. En los premios menores de 2.500 euros se acudirá a la administración correspondiente y en el resto de premios es imprescindible que el acertante lleve el resguardo de la apuesta al banco y presente su DNI. Este tipo de premios están sujetos a identificación y no requieren una cuenta bancaria. El pago puede realizarse por ingreso en cuenta, en metálico, transferencia bancaria o cheque.

¿Y si juego a medias con más personas? En las apuestas con premios igual o superiores a 2.500 euros habrá que ir al banco con el DNI de cada uno para identificarse y poder cobrar el cheque.

Retenciones de Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020 están libres de impuestos los premios inferiores o iguales a 40.000 euros. Es decir a partir de 40.0001 euros, Hacienda retendrá un 20% del cobro total.

Uno de los consejos para cobrar el premio en caso de ser compartido es acudir al banco ambos ganadores con el décimo en la mano. Este sería un boleto regalado por lo que el banco repartiría el ingreso y solo se pagaría a Hacienda una vez. Si el dinero se regala después de cobrar el premio se deberá abonar el impuesto de donaciones.