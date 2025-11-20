La Lotería Nacional del jueves rocía con 1,8 millones una quincena de municipios: resultados del 20 de noviembre Comprueba el primer premio y los números premiados en el sorteo de hoy 20 de noviembre de 2025

El Correo Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:00 | Actualizado 21:18h. Compartir

La Lotería Nacional del jueves ha entregado su primer premio al número 97207, dotado con 300.000 euros en cada una de sus seis series. En total, 1,8 millones de euros que se han repartido en Almería, Lorca, Caudete (Albacete), Beniarrés (Alicante), Berja (Almería), Aranda de Duero (Burgos), Santander, Carboneras de Guadazaón (Cuenca), El Doctoral (Las Palmas), Madrid capital, Torrejón de Ardoz (Madrid), Nueva Andalucía (Málaga), Nonduermas (Murcia), Aldea Blanca (Tenerife) y Alginet (Valencia).

El segundo premio, dotado con 60.000 euros en cada una de las seis series, ha ido a parar al 12285. Se ha vendido en La Jonquera (Girona), Campohermoso (Almería), La Orotava (Tenerife), San Isidro de Níjar (Almería), Oviedo, Vila Nova del Camí (Barcelona), Castelldefels (Barcelona), Girona, Peligros (Granada), Los Baldíos (Tenerife), Los Abrigos (Tenerife) y Valle de Abdalajís (Málaga).

Resultados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 20 de noviembre de 2025 para que puedas comprobar online si tu número ha sido premiado: el primer premio ha recaído en el 97207 y el segundo ha sido el 12285. Los reintegros han sido para el .0, 1 y 7

Cada jueves y sábado, Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de la Lotería Nacional. Una oportunidad para conseguir un buen pellizco económico. El primer premio reparte 30.000 euros al décimo, mientras que el segundo deja otra buena cantidad de 6.000 euros. Los boletos están compuestos de seis dígitos. Durante el sorteo, también se extraen tres cifras para el reintegro. En total, se ponían en juego 12 millones de euros en juego.

Premios Lotería Nacional del jueves

Primer Premio: 30.000€ al décimo.

Segundo Premio: 6.000€ al décimo.

Reintegro. Última cifra del primer premio y dos extracciones adicionales: 3€ al décimo.

Lluvia de millones en Barakaldo

Ampliar Ibai Fernández, dueño de la administración de Lutxana. Jordi Alemany

Lutxana sonó a alegría un sábado de abril de 2024. Justo el fin de semana en el que el barrio baracaldés inició sus fiestas, su administración de lotería repartía más de cinco millones de euros entre su listado de clientes habituales. Lo hizo con el 84.501. El número es exclusivo del local fabril desde 1996, cuando unió este sorteo a los otros que ya atendía de Primitiva y Bonoloto. La suerte cayó de forma casi completa en el municipio. «Hemos vendido prácticamente todos los boletos. Nos habrán sobrado unos seis décimos. No podemos estar más contentos», destacó Ibai Fernández desde la propia administración, poco después de que se revelara el décimo ganador.

La app que devuelve los impuestos de los premios de lotería

Cobrar la totalidad de un premio de lotería, toque lo que toque. Este es el objetivo de Laguinda, una innovadora aplicación que se encarga del pago de los impuestos de la lotería a Hacienda.Todos los boletos de la Primitiva, la Bonoloto y el Gordo de la primitiva se pueden asegurar en Laguinda. El procedimiento es muy sencillo.Las ventajas no son solo para el usuario, sino también podrían extenderse a las administraciones de LoteríaLa innovación es uno de los pilares de Laguinda, una insurtech que cuenta con el apoyo de la empresa pública Enisa, organización dependiente de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Fuente: Jordi Dominguez Gris).

Sorteos de Lotería Nacional

- Sorteo del jueves: Es el más común de todos. Se celebra todos los jueves y el primer premio se cobra 30.000 euros al décimo.

- Sorteo del sábado: Su actividad también es anual aunque se susende entre el sorteo extraordinario de Navidad y el sorteo de El Niño. Hay varias modalidades:

- Sorteo lotería Nacional sábado: Es el más común de todos. 3 millones de euros a un único décimo.

- Sorteo Especial: Su periodo es mensual. Todos los meses se celebra un sábado este sorte con premio de 1 millón de euros a la serie, 100.000 euros el décimo.

- Sorteo Extraordinario de El Niño: Se celebra cada 6 de enero y ofrece un Primer Premio de 200.000€ al décimo.

- Sorteo Extraordinario Niños de San Ildefonso: tiene lugar el primer sábado del mes de julio y el primer premio son 200.000€ el décimo.

- Sorteo Extraordinario de Navidad: El más popular, se celebra cada 22 de diciembre y El Gordo son 400.000€ al décimo.

¿Cómo cobrar la Lotería Nacional?

Ante la alegría que supone ser agraciado en un sorteo hay que mantener la mente fría y tenerlo todo preparado para cobrar el boleto. En los premios menores de 2.500 euros se acudirá a la administración correspondiente y en el resto de premios es imprescindible que el acertante lleve el resguardo de la apuesta al banco y presente su DNI. Este tipo de premios están sujetos a identificación y no requieren una cuenta bancaria. El pago puede realizarse por ingreso en cuenta, en metálico, transferencia bancaria o cheque.

¿Y si juego a medias con más personas? En las apuestas con premios igual o superiores a 2.500 euros habrá que ir al banco con el DNI de cada uno para identificarse y poder cobrar el cheque.

Retenciones de Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020 están libres de impuestos los premios inferiores o iguales a 40.000 euros. Es decir a partir de 40.0001 euros, Hacienda retendrá un 20% del cobro total.

Uno de los consejos para cobrar el premio en caso de ser compartido es acudir al banco ambos ganadores con el décimo en la mano. Este sería un boleto regalado por lo que el banco repartiría el ingreso y solo se pagaría a Hacienda una vez. Si el dinero se regala después de cobrar el premio se deberá abonar el impuesto de donaciones.