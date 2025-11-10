El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Llega el sorteo de los 11 millones de euros de La Once: estos son los 40 'kilos' que se reparten

El popular sorteo de la asociación reparte su mayor bote del año. Cada cupón tiene un coste de 6 euros

A.M.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

Este martes se celebra el tradicional sorteo del 11/11 de La Once. Como cada once de noviembre, la asociación pondrá en juego 40 millones de euros en premios y solo uno de los apostantes se llevará el 'gordo' valorado en 11 millones de euros. Deberá acercar las cinco cifras y la serie correspondiente del cupón, que tendrá un coste de 6 euros.

Además del 'gordo', La Once repartirá cerca de 30 millones de euros más. 50.000 euros a las cinco cifras, un millón para los números y serios contiguos al primer premio...

Los cupones se pueden comprar en los kioskos o a través de Internet y el plazo termina este martes a las 21 horas, cuando da comienzo el sorteo. Una vez celebrada la rifa, los resultados se podrán consultar en la página web de La Once.

Premios 11/11 de La Once

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Premios de los números adicionales

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.

