El Cuponazo de la ONCE del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre

Resultados del sorteo del cuponazo de la ONCE de hoy viernes 28 de noviembre de 2025. En el sorteo ha el primer premio ha recaído en el número: 96771. Y la serie ha sido la cifra 001. Reintegros: 1 y 9.

Resultados del Super 11 de la ONCE de hoy viernes 28 de noviembre de 2025:

Sorteo 5: 5, 14, 16, 22, 24, 35, 36, 53, 55, 56, 60, 61, 68, 71, 72, 73, 77, 79, 81, 84.

Sorteo 4: 2, 3, 10, 12, 19, 21, 25, 29, 35, 37, 39, 40, 48, 52, 56, 62, 67, 68, 70, 71.

Sorteo 3: 2, 5, 8, 15, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 36, 40, 44, 53, 59, 70, 71, 72, 77, 82.

Sorteo 2: 4, 10, 15, 18, 20, 23, 24, 31, 35, 37, 44, 51, 55, 60, 61, 67, 71, 78, 79, 81.

Sorteo 1: 1, 2, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 31, 34, 35, 37, 39, 45, 46, 60, 62, 65, 77, 83.

El sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes es una gran oportunidad para ganar una buena suma de dinero. El sorteo pone un suculento bote de seis millones de euros para aquel afortunado que haya adquirido el décimo ganador. Si el boleto coincide con las cinco cifras y serie, el jugador tiene solucionada la vida. Hoy en España este sorteo ha vuelto a cambiar a alguien la vida con esta suculenta suma de dinero. También se reparten unos 400.000 premios de menor tamaño.

Premios Cuponazo

1 premio de 6.000.000 € a las 5 cifras y serie.

134 premios de 40.000 € a las 5 cifras.

1.215 premios de 500 € a las 4 primeras cifras.

1.215 premios de 500 € a las 4 últimas cifras.

12.150 premios de 50 € a las 3 primeras cifras.

12.150 premios de 50 € a las 3 últimas cifras.

121.500 premios de 6 € a las 2 primeras cifras.

120.285 premios de 6 € a las 2 últimas cifras.

1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.

1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

¿Cómo cobrar la ONCE?

Ante la alegría que supone ser agraciado en un sorteo hay que mantener la mente fría y tenerlo todo preparado para cobrar el boleto. En los premios menores de 2.500 euros se acudirá a la administración correspondiente y en el resto de premios es imprescindible que el acertante lleve el resguardo de la apuesta al banco y presente su DNI. Este tipo de premios están sujetos a identificación y no requieren una cuenta bancaria. El pago puede realizarse por ingreso en cuenta, en metálico, transferencia bancaria o cheque.

¿Y si juego a medias con más personas? En las apuestas con premios igual o superiores a 2.500 euros habrá que ir al banco con el DNI de cada uno para identificarse y poder cobrar el cheque.

Retenciones de Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020 están libres de impuestos los premios inferiores o iguales a 40.000 euros. Es decir a partir de 40.0001 euros, Hacienda retendrá un 20% del cobro total.

Uno de los consejos para cobrar el premio en caso de ser compartido es acudir al banco ambos ganadores con el décimo en la mano. Este sería un boleto regalado por lo que el banco repartiría el ingreso y solo se pagaría a Hacienda una vez. Si el dinero se regala después de cobrar el premio se deberá abonar el impuesto de donaciones.

Juegos Once

Los juegos de la ONCE nacieron en 1938. La experiencia y rigor de la ONCE en el mundo del juego han sido avalados, en el año 2006, con la obtención del certificado de seguridad que emite la WLA (Organización Mundial de Loterías).

JuegosONCE es la Web oficial de juegos de la ONCE y, por lo tanto, la única Web autorizada para comercializar los productos de juego de la ONCE.

En JuegosONCE puedes participar y ganar con las diferentes modalidades de juego de la ONCE y además contribuir a una gran labor social. La misión de la ONCE es hacer realidad los sueños de miles de personas con discapacidad. El dinero recaudado va para fomentar el empleo, educación, acceso a tecnologías y multitud de servicios que facilitan su día a día.

