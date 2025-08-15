El cupón extra de verano la ONCE ya tiene ganador de los 15 millones: comprobar resultados Consulta el número premiado en el sorteo de la ONCE de hoy viernes 15 de agosto de 2025, online

EL CORREO Viernes, 15 de agosto 2025, 21:00 | Actualizado 21:36h. Compartir

Resultados del sorteo del cupón extra de verano de la ONCE de hoy viernes 15 de agosto de 2025. En el sorteo ha el primer premio ha recaído en el número: 12151. Y la serie ha sido la cifra 025. Está dotado con un premio especial de 15 millones de euros. El resto de cupones que hayan acertado el número pero no la serie se llevan 40.000 euros.

También se han sorteado diez premios de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

47663, serie 52.

16001, serie 87.

90813, serie 88.

68911, serie 101.

40519, serie 111.

81840, serie 86.

72019, serie 7.

55606, serie 17.

99418, serie 11.

97197, serie 79.

En el Super ONCE ha sido premiada la siguiente serie:

Sorteo 5: 3, 6, 7, 17, 18, 21, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 59, 68, 73, 82, 84.

Sorteo 4: 4, 7, 8, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 32, 42, 43, 49, 69, 72, 76, 79, 84.

Sorteo 3: 3, 4, 8, 9, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 46, 48, 49, 51, 54, 60, 74, 75, 77.

Sorteo 2: 4, 5, 9, 17, 18, 21, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 57, 61, 62, 70, 72, 76.

Sorteo 1: 15, 16, 27, 33, 41, 46, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 67, 72, 75, 82, 84, 85.

Premios al cupón extra de verano de la ONCE

1 premio de 15.000.000 € a las 5 cifras y serie.

119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 € a las 4 últimas cifras.

10.800 premios de 120 € a las 3 primeras cifras.

108.000 premios de 12 € a las 2 últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a las 2 primeras cifras.

10 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

1.190 premios de 1.200 € a las cinco cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

¿Cómo cobrar la ONCE?

Ante la alegría que supone ser agraciado en un sorteo hay que mantener la mente fría y tenerlo todo preparado para cobrar el boleto. En los premios menores de 2.500 euros se acudirá a la administración correspondiente y en el resto de premios es imprescindible que el acertante lleve el resguardo de la apuesta al banco y presente su DNI. Este tipo de premios están sujetos a identificación y no requieren una cuenta bancaria. El pago puede realizarse por ingreso en cuenta, en metálico, transferencia bancaria o cheque.

¿Y si juego a medias con más personas? En las apuestas con premios igual o superiores a 2.500 euros habrá que ir al banco con el DNI de cada uno para identificarse y poder cobrar el cheque.

Retenciones de Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020 están libres de impuestos los premios inferiores o iguales a 40.000 euros. Es decir a partir de 40.0001 euros, Hacienda retendrá un 20% del cobro total.

Uno de los consejos para cobrar el premio en caso de ser compartido es acudir al banco ambos ganadores con el décimo en la mano. Este sería un boleto regalado por lo que el banco repartiría el ingreso y solo se pagaría a Hacienda una vez. Si el dinero se regala después de cobrar el premio se deberá abonar el impuesto de donaciones.

MÁS SORTEOS DE LA ONCE Cuponazo Consulta el último sorteo

Sueldazo Consulta el último sorteo

Juegos Once

Los juegos de la ONCE nacieron en 1938. La experiencia y rigor de la ONCE en el mundo del juego han sido avalados, en el año 2006, con la obtención del certificado de seguridad que emite la WLA (Organización Mundial de Loterías).

JuegosONCE es la Web oficial de juegos de la ONCE y, por lo tanto, la única Web autorizada para comercializar los productos de juego de la ONCE.

En JuegosONCE puedes participar y ganar con las diferentes modalidades de juego de la ONCE y además contribuir a una gran labor social. La misión de la ONCE es hacer realidad los sueños de miles de personas con discapacidad. El dinero recaudado va para fomentar el empleo, educación, acceso a tecnologías y multitud de servicios que facilitan su día a día.

Temas

Premios

Once

Audiencias