El ganador del bote del Euromillones perderá los 178 millones si no lo reclama en estas pocas semanas El sorteo entregaba su gran bote el pasado viernes

G. C. Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:10 Comenta Compartir

El afortunado ganador del bote de 178 millones del Euromillones tiene que tener cuidado si no quiere perder esa lluvia de millones de euros. No hay que despistarse porque los plazos importan y el tiempo corre en su contra. Los organismos estatales de lotería marcan una fecha límite en el calendario para poder reclamar el dinero. Y varían dependiendo de cada país.

Ese gran premio fue a parar el pasado viernes a Francia, un estado en el que el homólogo de Loterías y Apuestas del Estado deja treinta días menos de margen para reclamarlo si se compara con en España: sesenta días naturales. Es decir, el último día para reclamarlo será el 27 de enero de 2026.

En el caso de la SELAE, como sucede también en los organismos de Irlanda o Portugal encargados de gestionar el sorteo, ese margen se sitúa en noventa días naturales desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Otro caso muy diferentes es el de Austria, que da un margen de tres años para los ganadores. Un punto algo intermedio es el de Inglaterra. Allí la National Lottery permite hasta seis meses de margen (180 días naturales) para solicitar el ingreso.

El Euromillones de este viernes ha entregado su bote de 178 millones de euros en Francia. En España los mayores premios repartidos son dos de segunda categoría (205.000 euros cada uno) en Antequera (Málaga) y Madrid capital. La jornada también ha dejado dos acertantes de tercera categoría en las localidades madrileñas de Parla y San Lorenzo del Escorial. Cada uno se lleva 40.000 euros.

En el sorteo del próximo martes, 2 de diciembre, el bote de Euromillones se reinicia con 17 millones de euros. Además, el sorteo adicional de El Millón ha rociado con este dineral a un acertante de Tarazona, en Zaragoza.

Resultados del sorteo de Euromillones de hoy viernes 28 de noviembre de 2025 para comprobar online si tienes premio. Los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 05, 29, 33, 39 y 42 . Estrellas 03 y 09. Combinación ganadora de El Millón: VXZ15324.

Cada martes y viernes, a través de Loterías y Apuestas del Estado, el sorteo de Euromillones da la oportunidad a los jugadores en Europa de hacerse millonarios. Para ello, necesitan acertar los cinco números de la combinación ganadora y la cifra de las dos estrellas. También el sorteo de El Millón da la oportunidad de ganar un millón de euros si coincide la combinación de cifras y letras con la del boleto jugado.