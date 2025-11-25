El Euromillones del martes: resultados del 25 de noviembre

Comprueba la combinación ganadora del Euromillones de este martes 25 de noviembre de 2025

Resultados del sorteo de Euromillones de hoy martes 25 de noviembre de 2025 para comprobar online si tienes premio. Los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 06, 11, 17, 35 y 44. Estrellas 03 y 07. Combinación ganadora de El Millón: VVX30432.

Cada martes y viernes, a través de Loterías y Apuestas del Estado, el sorteo de Euromillones da la oportunidad a los jugadores en Europa de hacerse millonarios. Para ello, necesitan acertar los cinco números de la combinación ganadora y la cifra de las dos estrellas. También el sorteo de El Millón da la oportunidad de ganar un millón de euros si coincide la combinación de cifras y letras con la del boleto jugado.

Premios Euromillones

En Euromillones se destina el 50% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 5 números y las 2 estrellas

2ª Categoría: si se aciertan 5 números y 1 estrella

3ª Categoría: si se aciertan sólo los 5 números

4ª Categoría: si se aciertan 4 números y las 2 estrellas

5ª Categoría: si se aciertan 4 números y 1 estrella

6ª Categoría: si se aciertan 4 números

7ª Categoría: si se aciertan 3 números y las 2 estrellas

8ª Categoría: si se aciertan 2 números y las 2 estrellas

9ª Categoría: si se aciertan 3 números y 1 estrellas

10ª Categoría: si se aciertan 3 números

11ª Categoría: si se acierta 1 número y las 2 estrellas

12ª Categoría: si se aciertan 2 números y 1 estrella

13ª Categoría: si se aciertan 2 números

Un millonario de Bilbao con el Euromillones

El sorteo del Millón de Euromillones del pasado16 de enero tocó en Bilbao. El boleto, cuyo código ganador ha sido XGP83187, se selló en la administración Ledesma, ubicada en la calle Ledesma nº16. No es la primera vez que este local celebra un premio. En diciembre distribuyó un quinto premio de 5,3 millones en la pasada Lotería de Navidad. Y por si fuera poco, en 2022 repartió el segundo premio y el Gordo en 2018.

El Euromillones sonríe a Abadiño

Ampliar El propietario de la administración, Mikel Petite, celebra junto a su padre haber repartido el millón del sorteo de Euromillones. E. C.

Nunca un sorteo será tan recordado como el del martes 7 de noviembre de 2023 por la Peña Petite de Abadiño. El grupo formado por unos 80 integrantes consiguió llevarse el millón del sorteo de Euromillones, una «fantástica» noticia que dibujó sonrisas en los rostros de estos abadiñarras. El boleto fue sellado en la librería-administración Petite, situada en la calle Zubibitarte del popular barrio de Matiena, que durante todo el día siguiente mostró una alegría inmensa.

La app que devuelve los impuestos de los premios de lotería

¿Cómo se juega a Euromillones?

La apuesta sencilla de Euromillones consiste en seleccionar cinco números de una primera tabla con cincuenta números (del 1 al 50) y dos estrellas de otra tabla con doce números (del 1 al 12). También se pueden realizar apuestas múltiples, multiplicando así las opciones de obtener premio, pudiendo llegar a elegir un máximo de 10 números y 5 estrellas.

Para jugar a Euromillones por el sistema múltiple debes marcar con el signo X, en la zona reservada para ello en el boleto (lateral derecho - pronósticos marcados), la casilla que indica el número de los pronósticos marcados en la matriz o tabla de números y/o la casilla que indica el número de los pronósticos marcados en la matriz o tabla de estrellas, ten en cuenta que en este caso estos pronósticos deben de estar marcados exclusivamente en el bloque 1.

Además, tras las últimas modificaciones en las normas, con cada apuesta se asignar un código para participar en el juego asociado denominado El Millón, con el que puedes obtener hasta un millón de euros.

Precio de Euromillones

Se considera una apuesta a el conjunto de siete pronósticos, formulados dentro de un bloque, integrados por cinco números de la tabla o matriz de números más dos estrellas, de la tabla o matriz de estrellas.

El precio de la apuesta queda fijado en 2,20 euros o su equivalente en la moneda de curso legal para los ciudadanos residentes en los países a los que pertenezcan los operadores de loterías participantes no incluidos en la Zona Euro.

A este precio se suma el importe de 0,30 euros del juego asociado de participación obligatoria denominado El Millón, siendo el precio total de la apuesta de Euromillones de 2,50 euros.