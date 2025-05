El Cuponazo de la ONCE reparte 400.000 en Lekeitio: «Es la sexta vez que doy un premio importante en el pueblo»

Leire Moro Lunes, 12 de mayo 2025, 10:43 Comenta Compartir

Bizkaia vuelve a estar de suerte. En el sorteo de El Cuponazo del viernes 9 de mayo, un total de 400.000 cayeron en la localidad costera de Lekeitio. Pedro Iglesias Giraldo, el vendedor que habitualmente se sitúa en el número de la Plaza de Gamarra, vendió diez boletos premiados con 40.000 euros cada uno de ellos.

«Es la sexta vez que doy un premio importante en Lekeitio. He llegado a repartir la Paga de 3.000 euros al mes durante veinte años, y varios premios de 140.000 o hasta 300.000 euros», ha relatado el vendedor. Los afortunados ganadores son clientes habituales de Pedro, que lleva 32 años trabajando en la ONCE. «El viernes por la noche me di cuenta del premio y supongo que durante la mañana del lunes habrá más de una sorpresa, ya que de los diez cupones premiados los he vendido a la clientela habitual de cada día», ha expresado.

Este agente vendedor, que reside en Urduliz, acude de lunes a viernes a la plaza de Gamarra de Lekeitio a comercializar los productos de la ONCE, productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Temas

Lekeitio

Once