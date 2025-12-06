El cliente de un conocido centro comercial de Alicante que gana 125.000 euros con la Bonoloto del sábado: comprobar resultados del 6 de diciembre Comprueba los números premiados en la combinación ganadora de la Bonoloto de hoy 6 de diciembre de 2025

Un jugador que validó el boleto de la Bonoloto en Alicante, en el centro comercial Plazamar, se ha llevado 124.250 euros con el sorteo de este sábado. No hubo acertantes de primera categoría y este logró acertar cinco números de la combinación ganadora más el complementario. Fue el único acertante de la partida por lo que se llevó parte del dinero acumulado.

Los resultados de la Bonoloto de hoy sábado 6 de diciembre de 2025 son los siguientes: los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 18, 01, 14, 08, 41 y 06. El complementario ha sido el número 47 y el reintegro el 3.

Loterías y Apuestas del Estado organiza este sencillo sorteo de la Bonoloto que se celebra a diario. De lunes a domingo, aquellos que sellen su boleto deberán seleccionar seis números, del 1 al 49. También pueden ser elegidos de forma aleatoria por la máquina de la administración de lotería correspondiente. El precio de cada apuesta es de 0,5 euros, aunque el mínimo a jugar es de un euro. Es decir, cada boleto incluye al menos dos apuestas, aunque pueden ser de diferentes días de la semana. Sin acertantes de segunda categoría esta vez, se han repartido 82 premios de 3.050 euros para aquellos jugadores que han tenido cinco aciertos.

Premios Bonoloto

En la Bonoloto se destina el 55 % de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1.ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2.ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario.

3.ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora.

4.ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora.

5.ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora.

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado. Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo que se realice el viernes. Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participacion diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación

En el caso de que en una misma categoría aparecieran varios acertantes, el premio correspondiente se repartiría a partes iguales entre los acertantes de la categoría. Si con el reparto sucediera que una categoría inferior recibiera un premio por apuesta mayor que una categoría superior, se juntaría el fondo de ambas categorías y se repartiría a partes iguales entre todos los acertantes de las dos categorías.

Los premios caducan a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del último sorteo en el que participan las apuestas.

¿Cómo cobrar la Bonoloto?

Ante la alegría que supone ser agraciado en un sorteo hay que mantener la mente fría y tenerlo todo preparado para cobrar el boleto. En los premios menores de 2.500 euros se acudirá a la administración correspondiente y en el resto de premios es imprescindible que el acertante lleve el resguardo de la apuesta al banco y presente su DNI. Este tipo de premios están sujetos a identificación y no requieren una cuenta bancaria. El pago puede realizarse por ingreso en cuenta, en metálico, transferencia bancaria o cheque.

¿Y si juego a medias con más personas? En las apuestas con premios igual o superiores a 2.500 euros habrá que ir al banco con el DNI de cada uno para identificarse y poder cobrar el cheque.

Retenciones de Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020 están libres de impuestos los premios inferiores o iguales a 40.000 euros. Es decir a partir de 40.0001 euros, Hacienda retendrá un 20% del cobro total.

Uno de los consejos para cobrar el premio en caso de ser compartido es acudir al banco ambos ganadores con el décimo en la mano. Este sería un boleto regalado por lo que el banco repartiría el ingreso y solo se pagaría a Hacienda una vez. Si el dinero se regala después de cobrar el premio se deberá abonar el impuesto de donaciones.

¿Qué es la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Este peculiar juego del azar nació en 1988 como una de las modalidades de otro de los grandes sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, La Primitiva. El caso de la Bonoloto te ofrecía participar de forma más barata en el sorteo los siete días semanales. De ahí que fuese popularmente conocido como 'la hermana pequeña' de La Primitiva. El primer sorteo se realizó el 28 de febrero de 1988 con un precio por apuesta de 25 pesetas.