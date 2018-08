En Vitoria, 'No es no' Mi Postre, en la calle Siervas de Jesús, ya ha colocado el cartel de la campaña 'No es no'. / Rafa Gutiérrez JUDITH ROMERO Sábado, 4 agosto 2018, 01:08

La cuenta atrás llega a su fin para que la capital alavesa se sumerja en la fiesta y, esta vez, se tiña de morado. 'No es no', el consentimiento es fundamental a la hora de ligar o mantener relaciones de cualquier tipo, y el respeto hacia los demás también debe estar presente en los contextos festivos. Los agentes sociales de la ciudad, así como EL CORREO, el Ayuntamiento de Vitoria y la Fundación Vital, han difundido este mensaje a la espera de que esté muy presente. Además, casi 400 comercios y 150 locales hosteleros se han adherido a la campaña 'Ez beti da ez' que la asociación Gasteiz On han impulsado en la última semana.

«Lo he colocado en la entrada, quiero que sea muy visible porque debemos concienciar a los jóvenes», explica Rayane Oliveira, al frente de Shivarita Snack Bar. Este local de picoteo abrió en Los Herrán hace siete meses y se prepara para vivir sus primeras fiestas de La Blanca. Tienen previsto servir copas hasta bien entrada la noche y son conscientes de que, en ocasiones, los hosteleros deben hacer frente a situaciones delicadas. «Hay actitudes que no nos gustan, pero cualquiera que tenga un problema puede contar con nosotros», asegura la joven de origen brasileño.

Alberto Sánchez, cocinero del restaurante Eskolaberri, espera pasar las fiestas más aislado del jolgorio, pero en su equipo también han querido mostrar su apoyo a la campaña. Este espacio culinario vivirá sus primeras fiestas patronales con un menú degustación alejado de lo tradicional. «Es responsabilidad de quienes trabajamos cara al público decir no a ciertas conductas y estamos a favor de cualquier medida que sirva para erradicarlas», explica.

No todo vale

Diego Martínez de San Vicente, al frente de la librería Arlekin, desayuna con las informaciones de los periódicos que vende y se muestra preocupado con los excesos. «La gente cada vez está más concienciada de que no todo vale, pero no debemos pasar por alto ni una sola agresión», aboga este padre que trata de educar a sus hijos de 11 y 9 años en igualdad. Mi postre Vitoria, en la calle Siervas de Jesús, o Audífonos Vitoria, en Sancho el Sabio, también han mostrado ya su repulsa a este tipo de actitudes y expresado su deseo de disfrutar de unas fiestas sanas, respetuosas y libres.