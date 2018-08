Tiernos recortes de aprendiz

«Hemos venido a pasarlo bien y también a sufrir, los peques aquí abajo y los adultos allí arriba, en la gradas», adelantaba ayer en el Iradier Arena el animador usando un micrófono de potencia atronadora, tras enviar a los atrevidos participantes a la barrera, todos menores y algún padre que no se separaba de sus vástagos. Menos mal, porque tal y como advertían, el espectáculo no estaba totalmente exento de riesgo. «Los más pequeños, cuidadín». Las becerras, provenientes de la ganadería del Marqués de Saka, pesaban menos de 60 kilos, pero para algunos txikis eso no era baladí. Más de uno se revolcó en la arena.

Enseñar a los niños a recortar, ese fue el objetivo anunciado. Muchos aprendices, encaramados a la barrera, esperaron a comprobar que la segunda becerra también era pequeñita. «¿Ama, es un bebé de vaca?», preguntaba Ane Murua, de tres años, una de las pocas menores sentadas en las gradas.

La arena, llena de chavales, solo se despejaba cuando salían los dos jóvenes mansos, que guiados por Ion Ander, un niño de la propia ganadería armado con una vara, encontraban la salida. Incluso los menores de cuatro años tuvieron un reto propio. Una cabeza de vaquilla sobre ruedas «totalmente inocua». Aún así muchos no soltaron en ningún momento la mano de sus aitas. Por si acaso.

En una evidente respuesta al comunicado de Equo Berdeak, que insistía horas antes en señalar la «ilegalidad» del espectáculo, los organizadores deslizaron varias proclamas como «éstos después vuelven a la ganadería y se mueren de viejos» o «¿habéis visto un detalle? No se le da con el palo a los animales»; así como otras más directas: «no hay ningún maltrato, como podéis ver, y es completamente legal». La formación ecologista había señalado que el evento era contrario tanto a la Ley vasca como a la ordenanza municipal de Protección de los Animales, además de «carecer de la autorización obligatoria» de la Diputación.