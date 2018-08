Los pequeños protagonistas de las fiestas de Vitoria Unax Montejo (Luken) e Hiart Nevado (Zoroak) posan con sus paraguas, tras ser recibidos en el Ayuntamiento. / Blanca Castillo Hiart Nevado, de la cuadrilla Zoroak, y Unax Montejo, de Luken, serán este año Edurne y Celedón txiki SARA LÓPEZ DE PARIZA Jueves, 2 agosto 2018, 08:17

Todo listo para la llamada a la fiesta en su versión mini. Celedón txiki y Edurne ya tienen sus paraguas, entregados en el Ayuntamiento por el alcalde Gorka Urtaran, para convertirse en los protagonistas de la jornada el próximo 7 de agosto. Este 2018 que llega con importantes novedades los elegidos para interpretar los papeles han sido Hiart Nevado, de la cuadrilla Zoroak, y Unax Montejo, de Luken, que ayer comenzaban a descubrir lo que es sentirse en el foco mediático.

«Tengo muchas ganas pero también estoy algo nerviosa. Todavía tenemos que pensar el discurso que vamos a dar», confesaba Hiart, que a sus 12 años lleva casi toda su corta vida colocándose el traje de neska y saliendo en cuadrilla. «Todavía no se lo he contado a mucha gente porque prefiero que se enteren por su cuenta, sólo a los amigos más cercanos y ellos también están muy emocionados», agregaba en el salón de recepciones del Consistorio. Junto a ella, su compañero Unax mostraba la misma ilusión por meterse en la piel del hermano pequeño del aldeano más famoso de Zalduondo. «Todos los días ensayamos para que el baile nos salga bien», contaba el joven blusa de 10 años, que admitía que «todos mis amigos me dicen que he tenido mucha suerte porque ser Celedón txiki es muy importante para esta ciudad».

Estas fiestas son las primeras en las que neska txiki tiene un nombre, Edurne, que fue elegido en un proceso participativo con diferentes niños de la ciudad. Además, Hiart y Unax serán los primeros que vivirán la bajada en la Virgen Blanca después de trasladarse desde la plaza de España por motivos de aforo.