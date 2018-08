Ojos bien abiertos para ver a Glaukoma Glaukoma en el concierto que dieron en las txosnas. / Jesus Andrade El público joven y universitario de txosnas destaca el «buen rollo» en los conciertos RAMÓN ALBERTUS Miércoles, 8 agosto 2018, 11:54

Glaukoma es una de las mejores bandas de rap del panorama, no solo vasco, sino nacional. Hay quien se lo toma como un grupo de reivindicación política izquierdista. Pero sus letras traspasan esa etiqueta. Hay una suerte de equilibrio entre los temas que hablan de evadirse ('Pass the wine') y la propaganda política. También entre el reggae y el hip hop.

Ayer, pasadas las doce, llenaron la explanada universitaria ante un público principalmente joven. Gorka, de 16 años, además de ir a ver al grupo, explicaba que «no hay un plan parecido» el resto del año a las txosnas. Es el segundo año que acude. Sale junto a sus amigos sin un plan fijo. «Vamos a la Virgen Blanca, txosnas y luego de aquí a Fueros».¿Fan de Glaukoma? «La mejor canción es la de 'Ze guapa'. Es la única que conozco». Su colega Aritz (universitario, 18 años) reconoce que escuchó a la banda liderada por Juancho por primera vez en la fiesta de las ikastolas alavesas (Araba Euskaraz 2018), celebrada en junio, y desde entonces es fan. «Mientras que en un discoteca se está a puerta cerrada, aquí es todo es al aire libre».

El ambiente en txosnas del campus del martes era mayor sin duda que el del domingo con el enérgico y bailable directo de Was. El poder de convocatoria de Glaukoma es indiscutible. Ya llenaron la sala Jimmy Jazz hasta los topes en octubre. Y en Vitoria siempre se cumple uno de sus versos. «Mi voz quebrada tras el bolo es un factor que no se evita» ('Semen de tinta'), cantaron en la línea de los rapeos del zaragozano Kase O.

Yoana, (22 años, de Valdegovía) resalta que es habitual en los conciertos de txosnas. Los prefiere porque son «más alternativos» a los de Fueros y resalta el «buen rollo». «Nunca he visto una pelea». Para Ane (enfermera, 23 años) también se trata de un lugar un tanto «especial». «La gente no tiene prejuicios y es más abierta que la que te encuentras en cualquier otro lugar de la ciudad», afirmaba mientras sonaba 'Haizea', el punto álgido de un directo que no sonó demasiado bien técnicamente.

El tema que consiguió alzar los brazos del publico fue 'Gure Kaiola', que todo el mundo conoce como 'Ze guapa', un canto contra los estereotipos y los estándares de belleza. La banda donostiarra aprovechó también la presentación de la canción 'Herencia' para cargar contra la Transición y unos cuantos partidos políticos ante el jadeo de los seguidores («La Transición es Iñigo Urkullu», «el PSOE es el mayor traidor de todos los tiempos». Es una de las caras de la fiesta. En paralelo, en la plaza de los Fueros, los deejays San Bernardo y Óscar Martínez marcaban la coreografía de miles de jóvenes.