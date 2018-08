Monumental atasco en hora punta en la Dato Un gentío toma la calle como si no hubiera mañana. Las cuadrillas se riegan sin alcohol para contentar al Ayuntamiento en un paseíllo multitudinario JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ VIGURI Lunes, 6 agosto 2018, 00:59

A las siete de la mañana de este domingo, trece horas después del cautivador descenso de Celedón, digamos que una parte de Vitoria se disponía a echarse a la cama y otra salía de casa duchada, como Dios manda, al encuentro con la Virgen Blanca y su Rosario. Los trasnochadores, jóvenes, y los madrugadores, adultos, coincidían en el callejero, sobre el que trabajaban a destajo los operarios de la limpieza para retirar los despojos de la primera jornada.

Tan natural y generacional relevo mantuvo el pulso de una ciudad que descansó lo justo, pero con cierto orden envuelta en una sábana de satén para combatir el calor. Como si unos y otros, en desigual armonía, se hubieran puesto de acuerdo para mantener viva la llama que prendió la mecha. El 5 es el día grande aquí. Ya se encarga de que así lo sea la venerada patrona, a la que primero se honra en procesión por el casco medieval y a la que después se colma de flores en una hornacina que atiende a todos, por muchos que se le amontonen. Antes de entregarse al paseo de acá para allá, a la bebida en cantidades refrescantes y a la jamada de postín, un año más los vitorianos le guiñaron un ojo a su chica para que no les abandone el resto de las semanas, cuando la cosa se pone medio malita. Pero hasta el 9, eso sí, la complicidad en pareja está asegurada.

El 5 es el día de La Blanca y con permiso de Ella, también de las cuadrillas, que van a más. Bien temprano, a eso de las nueve, las dianas las llamaron a la fiesta loca. La chavalería uniformada y los veteranos que les siguen el paso se pusieron a brincar sin reparar en mañana, acompañados de una música de fanfarre que lo impregna todo y que le garantiza ambiente al Ayuntamiento a cambio de unas perrillas. Por 75.000 euros se monta una verbena a lo ancho de Vitoria con más exigencias que nunca y menos complacencia.

El paseíllo de ida a los toros -así siempre se llamó y me niego a rebautizarlo por imposición gubernativa- provocó ayer un monumental atasco a hora punta en la calle Dato, por cierto, peatonal. Pasaron tantos y tantos personajes de la chufla que la diversión se hizo un pelín pesada, larga... Hay cuadrillas que se van por encima de los trescientos miembros, una barbaridad de citaciones, así que como para no retener el tráfico andante y saltarín en la arteria.

Bueyes de Zamudio

Ahora bien, como cada 5 de agosto, son dos bueyes y no blusas los que encabezan la comitiva hacia el coso sin reses bravas. 'Alegre' y 'chaparro', bichos de 1.150 y 1.300 kilos que pacen en el caserío Zumeltzu, en Zamudio, se pasearon ayer como Pedro por su casa con Batasuna, la cuadrilla del burro 'Tamames'. Esta vez, el pastor se equivocó en el giro hacia la calle Florida y no veas la que se montó para corregir la maniobra bovina. No había manera de enderezar tanta carne magra ni agente que ordenara el 'tráfico' animal, con el público sin saber muy bien qué hacer y cómo apartarse, por si las moscas.

Superado el percance, los blusas y las neskas, que llevaban 350 días de espera, desfilaron dándolo todo, aparcando ya la imaginación en sus cachivaches y pancartas y tirando básicamente de necesidad. Han convertido sus vehículos en barras de bar sobre ruedas atendidas bajo el sofoco por tipos que no paran ni un segundo en completar cachis de cerveza, refrescos, kalimotxo y hasta de agua. La tarde demandaba hidratación. Puede dormir tranquila la concejala de Cultura, pues lo de las «muestras explícitas de alcohol» parece no ir con las nuevas generaciones de las blusas y las faldas. Veremos cómo se las agencian hoy los reponedores de líquidos.

Tampoco se canta ya 'a la rubia' -no sea que se moleste- y hasta se ha preparado un funeral a 'la mujer del Txuribandurri', que falleció «debido a unas bases políticamente correctas». Un secreto confesable. Una cuadrilla de la que omitiré su emblema se acordó ayer, en privado, de la Carmen, sí, de Carmen Polo, la de Franco. En sus visitas a Vitoria se alojaba en un piso de Dato ubicado justamente encima de la cafetería donde se refrigeró el ochote anti.

Y por último. La escisión en las cuadrillas la pagan los vitorianos. Entre el final del paseíllo de la Federación y el inicio del de la Comisión se gastaron veinte minutos de tan insoportable como peligrosa espera.