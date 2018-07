Miss Bolivia y Glaukoma se suman a los conciertos de las txosnas de La Blanca La rapera Miss Bolivia Díez actuará el 8 de agosto. / E. C. Durante las actuaciones que se celebrarán en el campus universitario a partir del viernes se habilitará un móvil de contacto para denunciar agresiones sexistas RAMÓN ALBERTUS Martes, 31 julio 2018, 01:04

Este viernes, un día antes del Chupinazo, arranca el programa de conciertos que se celebra en el campus universitario hasta el próximo 9 de agosto y tiene como principales reclamos al grupo de punk Lendakaris Muertos, la cantante de rap Miss Bolivia, al rock de Doctor Deseo y el reggae de Glaukoma. Se trata de la oferta musical que complementa a los espectáculos- de Txarango, Rosario, Marky Ramone, Liher, entre otros- que se celebran en el centro de la ciudad.

Como anunció ayer la agrupación Gasteizko Txosnak que organiza esta cita, el programa se reivindica el uso del euskera, el feminismo y el ecologismo. A cada día de fiesta en el campus se le ha asignado con motivo diferente (el llamado «día de la okupación»; de la «solidaridad con los presos vascos», de la «suma de las generaciones»; de la «juventud» y «feminista»). Aunque la presencia de bandas masculinas sigue siendo mayoritaria -17 frente a siete grupos con mujeres-, la organización ha remarcado el papel del movimiento feminista para las fiestas de La Blanca con el cartel para el 8 de marzo cuando actuarán Ira, grupo de rap reivindicativo; la formación de electro-swing Koban con una serie muy bailable en la línea del grupo Anita Parker o el rock oscuro y melancólico de Libe.

También la artista más internacional que pisará el escenario, Miss Bolivia, referente en la lucha por la igualdad de género en Argentina, quien rapea sobre ritmos pegadizos donde la cumbia tiene un espacio predilecto.

Los conciertos del campus 3 de agosto. Atzembla y Xavi Sarrià. A partir de las 24.00 horas. 4 de agosto. Boot Boys, Akerbeltz, Dj Elepunto. 23.00. 5 de agosto. Duluth, Cobra, WAS, Pintxafajita. 22.30. 6 de agosto. Penadas por la ley, Lendakaris Muertos, Dj Perez Troika, Systema. 24.00. 7 de agosto. Zartako-K, Glaukoma, Bad Sound, Dj Loro. 22.00. 8 de agosto. Libe, Ira Rap, Koban, Miss Bolivia, Dj Armando Al-Maroto vs. Dj Bastarda Butti. 21.00. 9 de agosto. Entropia, Doctor Deseo, Dj Azken Jaia. 23.00.

Además se ha habilitado un teléfono para denunciar cualquier ataque sexista (688 744 411) y habrá un puesto de información acerca del consumo de drogas. Por otra parte, la cooperativa de energía renovable Goiener colaborará para que la gestión de residuos tenga el menor impacto ambiental.

Dentro del amplio cartel de conciertos de txosnas también destacan We Are Standard (WAS), autores de 'Irrintzi', uno de los temas más bailables que ha dado la escena vasca en los últimos años donde se combina el grito tradicional con los ritmos electrónicos, y el grupo Glaukoma, que levantarán al público con canciones como 'Gure Kaiola', que se ha convertido en un himno contra la sexualización. También los vitorianos como Duluth, Entropia o Dj Loro lucirán su repertorio.