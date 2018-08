400 metros escoltando a Celedón La estrella del día. Gorka Ortiz de Urbina, de camino a la plaza con el habano enrollado en un pañuelo morado. / Igor Aizpuru Acompañamos a Gorka Ortiz de Urbina en los instantes previos a su reencarnación en el sumo protagonista del acto central de la fiesta JORGE BARBÓ Domingo, 5 agosto 2018, 01:03

Celedón fue ayer nuestra Whitney Houston. Justo antes del momento decisivo de una jornada en la que el protocolo de la jarana parece tenerlo todo medido al segundo, algo falló. De pronto, el héroe festivo se quedó sin escolta. «¿Y mi guardia pretoriana?», preguntó, en medio de una marea humana. Y en esas, a EL CORREO le tocó asumir el papel de aquel Frank Farmer de la peli 'El Guardaespaldas' con un cometido muy claro: conducir, sano y salvo, al sumo protagonista del acto central de la fiesta hasta 'El Piso', el nombre en clave con el que sus allegados se refieren al balcón de Postas 10 donde se obra el milagro y el muñeco se hace carne. No fue fácil, pero al final, como la Houston, Gorka Ortiz de Urbina acabó cantando su personalísima versión del 'I will always love you' en la balconada. Sí, esa que dice, 'Celedón se ha hecho una casa nueva'. Misión cumplida.

Son 400 metros exactos los que separan el bar Bujanda -donde cada año acude Gorka Ortiz de Urbina a eso de las 17.00 horas para intercambiar el sempiterno puro con el hijo de Primi-, del balcón de la calle Postas. A pie, en un día de labor, de esos de pura normalidad vitoriana, el recorrido no lleva más de cuatro minutos a buen paso. Pero ayer, el trayecto tomó más del doble. Tocó lidiar con cientos de jóvenes cargados con botellas de plástico, con grupitos ya embriagados por las ganas de fiesta y, sobre todo, con toda esa cantidad de 'fans' que le pedían un 'selfie' a cada paso.

Pintas de 'celebrity'

Como las estrellonas más rutilantes, trató de pasar inadvertido tras unas gafas de sol ahumadas modelo 'celebrity' y vestido de incógnito, con un polo blanco a rayas y pantalón corto. Pero sus hechuras de mozo recio resultaron inconfundibles. «¡Mira aita, es Celedón!», gritaba una chiquilla justo antes de pasar el 'checkpoint' de Correos. A Gorka no le hizo falta acreditarse. El guardia urbano se hizo a un lado para dejar pasar a la estrella de la jornada. «Ahora todavía estoy nervioso, son muchos años ya, pero cuando veo bajando al muñeco ahí sí que me empezaba a entrar algo por dentro», apuntaba, a la carrera, justo antes de acceder al perímetro vallado donde le aguardaban decenas de seguidores.

Puntual, cinco minutos después de las 18.00 horas, justo cuando aterrizó el muñeco tras su 'vuelo' sobre esa marea humana de cabecitas que inundó la plaza, Celedón salió vestido, con su blusa de cuadritos vichy, su pantalón milrayas, su txapela bien calada, su camisa blanca -talla 48, de algodón 100% y Made in Spain- y sus abarcas bien prietas. Pero casi no lo consigue. A dos minutos del chupinazo, los nervios cundían allá arriba. Sonó el petardazo y todavía le faltaba por colocarse parte de su atuendo. Lo último que atinó a ponerse, a toda prisa, fue el atillo.

No fue el único pequeño incidente que se registró en 'El Piso'. Al encender ese puro habano 'Hoyo de Monterrey' que no le duró ni un minuto en la boca, empezó a sonar un zumbido machacón: a alguien se le había olvidado desconectar la alarma antiincendios. Superado el susto, Celedón estaba listo para encarar esa plaza de la Virgen Blanca que hervía como una olla a presión. Esta vez sí, escoltado por su fiel séquito. Por sus 90 guardaespaldas. Los de verdad.