Cae la tarde y anochece en Vitoria. Permítanme un mordisco al 'copyright' de La Unión, emblemático grupo español de los ochenta que utilizaba la frase verdadera (cae la noche y amanece) para cantar a París. Hace tres horas y media largas que Celedón se hizo hombre a través del corpachón del incombustible Gorka. Es entonces cuando cualquier cámara televisivo o fotógrafo hubiera empeñado parte de su costoso material para captar una de esas imágenes aparentemente anacrónicas que justifican el carácter dilatador de las fiestas. Vamos, que durante seis días cabe de todo. Los músicos ya han dejado de tocar en ese kiosko de La Florida que nos resulta tan familiar y por el paseo donde conviven a diario peatones y ciclistas avanzan a buen paso doce monjas con piedad. (Consiéntanme ahora que aproveche el título teatral y cinematográfico 'Doce hombre sin piedad', soberbia obra sobre un jurado variopinto del que pende la vida de un hombre). Avanzan las hermanas a buen paso, vestidas de blanco nuclear, en formación casi castrense y bajo el palio que forman los enormes globos de personajes infantiles. Supongo que marchan hacia la residencia religiosa junto a la iglesia de San Antonio, aunque por la hora bien podrían dirigirse a admirar la incandescencia nocturna que procura el cromatismo de los faroles acristalados en procesión.

En el ciclo de La Blanca hay tantos espacios festivos como uno quiera componerse. Aparte de los veintidós oficiales, cuya mayor parte componen sobre el plano casi el hexágono de Francia, existen todos aquellos que cualquier persona pretenda idear. El tranquilo y hermoso paseo de La Senda se transforma estos días en una vía bulliciosa que lo mismo alberga el tránsito de las sores que dispone un sofá grande con tres miembros gigantescos de la familia Simpson enfrente del palacio de Zulueta. Ya saben, el que tuvo contenidos y ahora vegeta a la espera de recibir nuevas misiones. La eterna familia amarilla parece un remedo cómico del torero sentado en la calle Dato al que casi nadie conoce como 'Reflexión'. Ahí figuran el irresponsable padre Homer, el travieso Bart y la concienciada Lisa.

Unos metros más allá, enfilando el paseo Carmelo Bernaola como homenaje a la música que se quedó sin Auditorio por esa mala costumbre nuestra de tirarnos los instrumentos a la cabeza, un argentino tira de materia prima, léase labia, para montar su quilombo y ampliar el círculo de espectadores pasivos. Parece mentira que a estos pibes no se les seque la boca de la cantidad de palabras que engarzan unas a otras sin conceder tregua a sus mudos interlocutores. Ya sé que aquí gastamos fama de tímidos, pero es que no hay modo de colocar una interjección siquiera entre tanto alud verbal. Traté de hallar algo que lo identificara con mi equipo de fútbol austral, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, pero nada hallé a simple vista.

Luego tuve que refrescar el calendario mental. La cantidad de gente encaminada hacia Mendizabala no guardaba proporción con la multitud que se acerca cada jornada antes de las 23.00 horas al viejo Monte de la Tortilla. Culpa del autor. El 4 no se forman palmeras cromáticas en el cielo ni los fuegos al caer aparentan la forma de espermatozoides sin óvulo que llevarse al coleto. Aún falta una noche, la de ayer concretamente, para oler la pólvora de la pirotecnia murciana. Así que si a alguien se le había perdido algo por esa zona andaría buscándolo en las barracas. Así llamadas de toda la vida, no con la manía ampulosa de convertir un vocablo en dos para referirse de manera oficial al sitio como 'recinto ferial'. ¿Qué tendrán las tómbolas, los camellos, las canastas y porterías, las churrerías y el vino aragonés, los tiovivos y las atracciones diabólicas para perpetuarse de igual forma que hace décadas? Existen Port Aventura y los casinos y, sin embargo, hay a quienes las bocinas, las luces invasivas y el soniquete de los feriantes nos tiene cogidos desde críos por las solapas del alma. Empieza la carrera, a ver quién ganará.