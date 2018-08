Un cóctel vasco-andaluz para que brote la risa 03:42 Ane Gabarain, Noemí Ruiz y Mari Paz Sayago, de la serie 'Allí abajo', provocaron las risas ayer en el Rincon del Humor. / Igor Aizpuru Mari Paz Sayago, Noemí Ruiz y Ane Gabarain interpretan la comedia en clave interautonómica con 'Aúpa y olé', ayer en la segunda jornada del Rincón del Humor LAURA ALZOLA Martes, 7 agosto 2018, 00:39

«Mi cara se va a mover menos que la trasera de un frigorífico». La actriz Mari Paz Sayago jugó con la seriedad y la autoparodia -«por hacer reír nunca me van a dar un Goya»- y provocó que miles de caras se abandonaran a la sonrisa, cuando no a la carcajada. Ayer no hicieron falta monologuistas de profesión para dibujar caras felices en quienes se acercaron a los jardines de la Catedral Nueva. Tres de las mujeres que encarnan durante el año a las protagonistas de la serie televisiva 'Allí abajo' exhibieron sus dotes teatrales sobre el escenario. Sin necesidad de mimetizarse con el 'stand up' habitual, a su estilo.

No llovieron los chistes pero se escenificaron las escenas más ridículas. Sin pelos en la lengua ni temor a soltar barbaridades, Sayago y sus compañeras Noemí Ruiz y Ane Gabarain amenizaron la tarde de quienes se recuperaban de un intenso fin de semana. Y de qué manera. Mientras Sayago fingía querer dejar la comedia ante la férrea competencia de la clase política; Ruiz se mofaba de la «alegría» de los vascos, a su juicio, unos individuos apocados, indecisos, cortos y tímidos para el 'ligoteo'. Tampoco se mueven mucho en las discotecas. O sea, «unos 'paraos'», de cuidado. Al menos, después reconocería el valor de la figura de La Blanca. «Ya podría haberme enamorado de Celedón, con una casa con ventana y balcón, ¿porque eso cuánto vale hoy en día, tal y como está alquiler?». El público asentía entre risas y algún lamento.

La plaza se abarrotó, como ya es habitual en el Rincón del Humor. A pesar del pegajoso bochorno, cerca de 1.500 personas escucharon los monólogos que forman 'Aúpa y olé'. Las trescientas sillas dispuestas frente al escenario encontraron dueño una hora antes del inicio. Centenares de traseros -la mayoría acolchados con los trajes de blusa y neska- tomaron asiento en la sombra que ofrecía la zona verde y, según se fue acercando la hora, en los bancos tampoco quedó un hueco.

El contraste vasco-andaluz se hizo patente por los acentos de cada una, y también con algunos guiños al idioma, por parte de las venidas del sur. «Me tenéis liada con el euskera, que es que soy andaluza aunque no se me note nada», exclamaba Ruiz con sorna. Tampoco tuvo reparo en meterse con la manera de comer de los del norte. «Si los apóstoles hubieran pasado por aquí, aún estarían terminando de cenar», fue la frase que provocó el estruendo de risas momentáneo. Gabarain se hizo con el público en un corto pero intenso discurso en torno a «las tonterías» que se hacen hoy en día con y por los perros. «Yo en mi ciudad ya veo más tiendas de accesorios para perros que bazares de chinos», soltó. Por suerte, se refería a San Sebastián.