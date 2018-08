Celedón ya tiene relevo Unax Montejo e Hiart Nevado, en la balconada de San Miguel, a la que volverán el día 7. / Blanca Castillo Hiart Nevado (Zoroak) será la primera Edurne de la historia y Unax Montejo (Luken) encarnará al Celedón Txiki SARA LÓPEZ DE PARIZA Martes, 7 agosto 2018, 00:39

Era 31 de diciembre y celebraba la Nochevieja en familia cuando Hiart Nevado recibió una de las mejores noticias a las que puede aspirar una joven neska vitoriana. «Me pusieron un vídeo en el que salía mucha gente de mi cuadrilla señalándome. Me dijeron que iba a ser la próxima Neska Txiki. Me hizo muchísima ilusión», cuenta sonriente. Miembro de Zoroak -«la sacaba desde que era muy pequeñita en el carrito», aclara su madre Ester-, este martes encarnará a la primera Edurne de La Blanca. «Me parece genial que le hayan puesto un nombre, así va a ser mucho más especial», confiesa.

Le acompañará en la balconada de San Miguel Unax Montejo, de 10 años y blusa de Luken. «El aita me preguntó hace mucho si quería ser Celedón Txiki y le dije que para eso me tenía que dejar jugar a la máquina. Al día siguiente me dejó y lo entendí todo. Me llevé una sorpresa enorme porque no me lo esperaba», explica enfundado en el traje de su cuadrilla. Ambos coinciden en señalar que están muy ilusionados pero también «muy nerviosos» por su gran día. Este 2018, la bajada en versión 'mini' se traslada a la plaza de la Virgen Blanca por una cuestión de aforo, y esta novedad aumenta sus expectativas. «Vamos a hablar desde el balcón como Gorka», reflexionan emocionados.

Los dos saben bien de lo que van las fiestas y aseguran que lo que más les gusta de esta semana es «estar con los amigos y pasarlo bien en la calle», pero nunca se habían tenido que enfrentar a un aurresku. La parte del baile se atisba como el momento más complicado de la jornada porque las poses ante las cámaras ya las tienen bien ensayadas del día de la presentación oficial. «Ninguno sabíamos bailarlo y llevamos muchos meses ensayando para que todo salga perfecto», apunta Unax. Como profesor, Endika Sáez de Adana, presidente de la Comisión de Blusas y Neskas y primer Celedón Txiki. «Es difícil porque nos tenemos que coordinar y cuando él lo hace bien, yo me equivoco y al revés», agrega Hiart, de 12 años.

Ya han dado un primer paso, pero en unos años ¿se ven como los futuros Celedón y Edurne? Ella contesta rápido: «Me encantaría que llegara el momento en el que una neska acompañara a Celedón, y lo veo posible. Si ocurre, me gustaría ser la Edurne grande». Unax, tras pensarlo unos instantes, da con la respuesta: «Primero tengo que probar a ver qué tal sale este año».