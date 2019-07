La carrera de barricas trae novedades en su cuarta edición

Se presenta una cuarta edición de la Carrera de Barricas cargada de novedades. Este año llevará 25 parejas- una menos que el año anterior- de las cuadrillas de fiestas a competir por el barril lleno de vino, el premio principal que se otorgará a una pareja mixta el día 25 de julio a partir de las 11.30 con salida y llegada en la Plaza Nueva.

Cada año el Día del Blusa sorprende a los alaveses con nuevas incorporaciones y así lo afirma Francisco Javier Elejalde, presidente la asociación Vitoria Gasteiz Wine City, que dice que «aquí estamos otro año, consolidando el evento de las barricas y haciéndolo crecer, incorporando novedades y más colectivos tanto de la ciudad como de la provincia». Un acontecimiento que se ha convertido en un referente de preámbulo de las Fiestas en Honor a la Virgen Blanca: «Queremos que sea un evento de referencia y con una dimensión mucho mayor, que pueda tener una repercusión no solo nacional sino internacional», declara.

En este caso, la Carrera de 2019 traerá consigo a cuatro clubes de patinadores que acompañarán a los participantes durante la competición y harán una exhibición de patines. Los patinadores de Elurra, Yumandy y Perezosos, entre otros, harán previamente la ruta de la carrera de adultos, en la que Gorka Ortiz de Urbina, Celedón, dará el pistoletazo de salida.

Los equipos saldrán de la Plaza Nueva para recorrer la virgen Blanca, subir por Mateo Moraza, pasar por Lehendakari Aguirre y volver a la Plaza Nueva. Se rodarán las barricas haciendo dos relevos ya que es una carrera «lúdica pero bastante dura», confiesa Elejalde. Además habrá comisarios a lo largo de todo el recorrido que serán los encargados de controlar la trayectoria de los barriles.

«Se mantendrán las tres modalidades impuestas el año pasado: un equipo de blusas, otro de neskas, y un equipo mixto» declara Luis Izaga, de la Comisión de Blusas y Neskas. «El campeón de la carrera como tal recaerá de nuevo en el primer equipo mixto que entre en meta» sostiene Izaga. El homenaje constará de una barrica de 225 litros de vino de Bodegas Mitarte.

Por otro lado la Carrera Txiki, ostentando el segundo año consecutivo, comenzará a las 10.30. En ella los equipos, de dos participantes, realizarán un recorrido de 100 metros sin relevo. Las niñas y niños que lo deseen podrán inscribirse in situ hasta completar plazas y recibirán como galardón un trofeo de manos de Ascensores Bertako.

Unión de Vitoria y comarcas alavesas

«Blusas y vino siempre han ido de la mano, no hay más que observar a Celedón acompañado de su bota de vino. No es nada que no sea una parte importante de lo que son las fiestas de Vitoria» explica Eduardo Aguinaco, Diputado Foral de Agricultura. A través de este acto festivo, el vino de Rioja Alavesa y el Txakolí de Ayala reciben un merecido homenaje. «Es una oportunidad para lanzar un mensaje a la sociedad vitoriana: recordar la cercanía que une la ciudad con el territorio de Rioja Alavesa y con Ayala y reivindicar dos productos que son básicos y transmiten determinados valores de la sociedad rural que están muy unidos a la capital» concluye el diputado. La concejala de Promoción Económica, Empleo y Turismo, Maider Etxebarria, está de acuerdo con su compañero y ha asegurado en la rueda de prensa de presentación de este evento que, este día «es el preludio de Fiestas de la Blanca».