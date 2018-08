La batalla de Las Trianas

Veo el escenario bélico y me pregunto cómo hemos podido llegar a esto. Me refiero al conflicto desigual entre los taurinos en Vitoria que apenas llenamos un microbús y la legión de 'antis' que han logrado meter una estocada a la ya entonces mortecina feria de La Blanca por el hoyo de las agujas. Me viene a la memoria el título de una obra literaria de Juan Goytisolo, 'Paisajes después de la batalla' concretamente, al contemplar el caos ordenado -valga la paradoja- de vallas metálicas, cintas rojiblancas que suelen advertir de peligros y arena amontonada en forma de pirámides que bajo el calor abrasivo evocan postales de Egipto. Ya me imaginaba que la guerra sobre la lidia concluiría por esta tierra con la derrota y entrega de capotes, muletas y espadas de una afición menguante frente a la marea creciente de los animalistas, pero tanto… Acabáramos, son las obras del tranvía que tienen el puente de Las Trianas y la calle Florida en ese estado gaseoso previo a la sublevación.

Tiempos aquellos en que el periódico me enviaba al viejo coso para entrevistar a los diestros antes de la corrida. Charlas reposadas que impartía Luis Francisco Esplá y capaces de convalidar un par de cursos de Filosofía, la conversación con Julio Robles tres días antes de su fatal voltereta en Beziers… Luego construyeron el recinto moderno con techo retráctil que habría de servir para todo hasta que se le detectó de raíz una acústica penosa, Vitauri revitalizó la plaza, mandaron después a sus miembros al burladero y el ciclo terminó desplomándose antes de que la autoridad política llegase a apuntillarla con el verduguillo. Ahora el Iradier acoge vaquillas matutinas porque debe de ser que las cachorras no se estresan como sus padres o hermanos mayores. Ah, claro, que igual resultan rentables o salen a cuenta, que dirían las generaciones pasadas. Falta un cuarto de hora para que irrumpa en el ruedo la primera y el personal ya fluye hacia las taquillas, situadas junto al tendido 2, sombra en aquellos festejos a las seis en punto de la tarde. En fin, el salpimentado de contrasentidos en esta ciudad tan de servir como ejemplo de tantas cosas.

Cinco blusas descansan a refugio del sol con las espaldas apoyadas en la pared. Neskas cuyos rasgos denotan procedencias lejanas entienden las fiestas como propias. Corto me lo fía la memoria al recordar cómo adolescentes latinos nos regaron el pelo con champú 'Kalimotxo' envasado en plástico el sábado durante el descenso de 'su' Celedón, a quien llevan asimilado en esta Vitoria mestiza. Ya queda menos para las vaquillas y el goteo de gente acudiendo a sacar la entrada fluye. Visto que todo parece en orden trato de alejarme, no sin antes esquivar un tiburón encarnado en globo infantil que infunde menos miedo que el de la película de Spielberg. Cuando ellos van, servidor vuelve. Pero si de verdad quieren sentirse rebeldes con o sin causa hagan la prueba del nueve. La de remontar Mendizabala por la noche, poco antes del estallido de los fuegos artificiales, en el sentido contrario al de la muchedumbre surtida de bocadillos que busca acomodo donde una vez reinó el Monte de la Tortilla. Nuestro particular y aplanado Sinaí.

Ya que vamos de contrastes decido calibrar cómo viven La Blanca personas a quienes el calendario no les condiciona o sacan tiempo para todo. Que las hay, eh. Como practicantes del deporte que aquí brotan por doquier que se ejercitan en el gimnasio mientras contemplan a congéneres nadando largos en la piscina cubierta. Es pronto y ya casi no quedan hamacas libres en la pileta exterior. Y el solárium bajo la tribuna noble de Mendizorroza va cobrando vida de personal ávido de sol. Ojo con Lorenzo, patrón de Huesca cuyas fiestas se solapan en parte con las de Vitoria, que caía ayer con mala leche y peores intenciones. Crema de protección máxima a mano, que aún quedan tres cupones que cortar a La Blanca. Al menos para quienes se resisten a anticipar un éxodo que otros autóctonos 'cobardes' abrazan desde hace unas cuantas jornadas.