La concejala Estíbaliz Canto avisa que serán sancionadas algunas cuadrillas por sus cánticos durante La Blanca Estíbaliz Canto, junto a Peio López de Munain y los encargados de lanzar el Chupinazo de este año. / Blanca Castillo EL CORREO Miércoles, 8 agosto 2018, 16:39

A la hora de repartir subvenciones entre las cuadrillas de blusas y neskas, el Ayuntamiento de Vitoria incluyó condiciones para intentar cambiar algunas actitudes. Se quisieron evitar muestras explícitas de consumo de alcohol y eliminar cánticos machistas y homófobos de sus reperterios en sus paseíllos, así como reprobar comportamiento sexistas. La concejala de Cultura, la socialista Estíbaliz Canto, ha admitido en una entrevista televisiva que se han observado cambios respecto a años anteriores, aunque también ha avisado que cuando terminen las fiestas habrá sanciones.

«Tengo constancia de que se han cantado canciones que no tendrían que haberse cantado y eso, evidentemente, va a acarrear una sanción. Saben que no se puede hacer y lo han hecho. No se puede vacilar al Ayuntamiento», ha indicado la edil al canal VTV.

La concejala ha admitido que en las actividades que se han programado en el Iradier Arena por la tarde «no está habiendo gente, pero por las mañanas hay miles de personas en la plaza». «Yo lo cerraría por la tarde, pero a veces hay cosas que no dependen de una sola», ha lanzado Canto.