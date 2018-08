El pregón de La Blanca, un alegato contra la desigualdades sexistas Jiménez, Ascasso, Martín, Lamarca, Urieta, Mendia, Anda y Fernández de Olano, en un momento del pregón. / Rafa Gutiérrez Ocho deportistas alavesas llaman a unas fiestas en las que Vitoria demuestre que es una «ciudad abierta» JUDITH ROMERO Jueves, 2 agosto 2018, 22:56

Han viajado por el mundo y han triunfado. Pero han encontrado uno de los mejores premios en su ciudad natal. Las ocho deportistas escogidas para dar la bienvenida a las fiestas de La Blanca pronunciaron ayer un emotivo pregón. Porque no sólo llamaron a la fiesta. Con la fuerza de su propio mérito -todas las que se subieron al estrado pueden proclamar muy alto lo que valen-, reivindicaron el papel de la mujer en la sociedad. En este 2018 tras el que nada será igual. Un 8 de marzo miles de vitorianas -y vitorianos- se lanzaron a la calle para clamar por la igualdad y en el pregón de ayer no se dejó escapar la oportunidad. Olga Jiménez, Tania Lamarca, María Ascasso, Nagore Martín, Janire Fernández de Olano, Made Urieta, Maider Mendia e Irati Anda convencieron a una plaza de España rebosante de gentío y también de calor. Porque la noche no perdonó el sofoco a las protagonistas.

La periodista Olga Jiménez, colaboradora de EL CORREO, abrió el acto y no se anduvo por las ramas. «Cada paso en femenino siempre ha venido acompañado de esfuerzo, sufrimiento, espera e incertidumbre», dijo en alusión a Carmen de Burgos de Seguí o Clara Campoamor. Tampoco olvidó su protagonismo en el ámbito festivo. De la mínima presencia de Las Manolas en las fiestas en los años 60 se ha llegado a contar con ocho pregoneras. «En esta sociedad no sólo los hombres pueden correr rápido; nosotras también estamos preparadas», subrayó al ceder la palabra a la exgimnasta Tania Lamarca.

«Hace ahora 22 años nos proclamábamos campeonas olímpicas antes de volver a La Blanca, las fiestas de mi ciudad, ese refugio al que siempre vuelvo», recordaba la niña de oro de Atlanta 96. Pidió a los alaveses hacer suyo el espíritu de los Juegos y trasladarlo a Vitoria. También hubo espacio para la esgrima, de la mano de la tiradora María Ascasso. «Las mujeres deportistas tenemos menos apoyos, menos patrocinadores y sólo se habla de nosotras cuando tenemos buenos resultados», denunció sin dejar de defender que 'No es no' siempre. «Debemos disfrutar de las fiestas, pero las mujeres vamos a seguir blandiendo la espada», aseguró.

La pelotari Nagore Martín se abrió paso en los frontones gracias a su fuerza y reconoce que los partidos femeninos aún no congregan tanto público como los masculinos. «Esa época llegará pronto y espero poder vivirla». A sus 23 años, la atleta Janire Fernández de Olano recordó sus primeras carreras en Gamarra. «Siempre tendrá un valor especial cruzar la línea de meta arropada por los ánimos y el calor de mi ciudad».

La plaza de España registró el 'no hay entradas'. / Rafa Gutiérrez

Alrededor de un 10% de la población mundial convive con alguna discapacidad, pero eso no les impide lograr cosas maravillosas. Es el caso de la nadadora Maider Mendia, deportista con parálisis cerebral. «En la asociación Aspace tenemos un lema, 'Lo que el mundo necesita es gente diferente'». Las mujeres también han logrado éxitos deportivos en el banquillo. Es el caso de Made Urieta, entrenadora del Araski de baloncesto. «Me gustaría que ser mujer y entrenar a un equipo dejase de ser noticia», animó a sus compañeras. Este novedoso pregón colaborativo también se cerró de manera especial. La escaladora Irati Anda recitó un bertso como colofón. «Utzi ditzagun alde batera neska mutilen ezbaiak, izan gaitezen elkarrekin lagun, ahizpak, arrebak, anaiak». Dejar a un lado las disputas de género y ser amigos, hermanas, hermanos. «Así es como queremos llamar a la fiesta, con una Vitoria como ejemplo de ciudad abierta al mundo», resumió Jiménez en un acto que acabó con un concierto de soul del grupo Freedonia.