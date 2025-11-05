Una oda al baloncesto más puro

Jon Aroca Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:42 Comenta Compartir

Domingo a mediodía. El polideportivo de Presentación de María es un ir y venir de equipos pulcramente uniformados, entrenadores pendientes de que sus jugadores encaucen su desbordante energía con cierto orden y padres entusiastas atentos al desarrollo de cuatro partidos a la vez. Nada mal. El colegio vitoriano acogió el pasado domingo el torneo Ikasbasket de baloncesto en categoría cadete promovido por la asociación sin ánimo de lucro Ikaskirol Araba con un objetivo muy sencillo: que niños y niñas puedan disfrutar de la vertiente más pura del deporte, sin malos rollos y sólo el objetivo común de gozar a lo largo de una mañana repleta de partidos y coronada por un tercer tiempo gastronómico a la altura.

Kirolean Errespetuz es una iniciativa que promueve EL CORREO con el patrocinio de la Diputación Foral de Álava cuyo objetivo es mentalizar a todos los actores del deporte alavés sobre la necesidad de poner en primera línea de foco el respeto entre deportistas, árbitros, entrenadores, público y padres: https://www.elcorreo.com/kirolean-errespetuz

La asociación propone cuatro competiciones a lo largo del año en diferentes categorías -a la misma hora se celebró en Corazonistas uno en edad benjamín- coronadas con una Copa Colegial para los más mayores. En enero será el turno de los alevines en Olabide y también se celebrará una competición en categoría infantil que aún busca emplazamiento. En total son 20 los colegios que desde hace poco menos de un lustro se han unido en torno a una iniciativa que va más allá de la mera disputa de partidos. Las propuestas van desde distintos formatos de competición como el inusual pero dinámico 4x4 de Presentación de María a la división por conferencias en busca de que los jóvenes jugadores trabajen por un bien común y no sólo para su equipo. También proponen eventos que se miran más allá del parqué como convivencias en busca de una inmersión total.

Visto el nivel de decibelios durante la jornada, todas las partes creen que la iniciativa va en la buena dirección y que debe consolidarse. «Me parece fenomenal. Esto crea buen ambiente y se consigue que hagan piña entre todos los equipos. Eso es lo bueno», explica Manu Urabayen, padre de Zuia, mientras sigue sin perder ojo el partido de su hija con una camiseta personalizada con los colores del equipo. «Mucha deportividad, buen juego y lo importante es que los niños estén todos haciendo deporte desde las nueve de la mañana hasta la tarde», apostilla Noemí Carrera, madre de Olabide-Urgatzi que le ha tomado el relevo en la grada pocos minutos después para seguir el desempeño de su hija. El torneo no para. Los partidos duran doce minutos y los equipos apenas tienen otros tres para darse el relevo y prepararse. Ahí tuvo que ingeniárselas el fotógrafo de EL CORREO a la hora de reunir a un puñado de jóvenes para que posasen con el gesto del pulgar hacia arriba que representativo de la campaña Kirolean Errespetuz.

«Nos gusta el formato»

Las jugadoras más pacientes aguardan en la banda a que termine uno de los partidos mientras comentan la acción con sus compañeras. Las y los que no pueden esperar se hacen con una de las pocas y cotizadas canastas libres que quedan en un polideportivo que 'vende' cada metro cuadrado a precio de milla de oro. Entre las que esperan está Aiala Etxebarria, jugadora de Presentación de María. «El torneo va muy bien y nos gusta el formato», confirma. «Hay buen rollo y es importante socializar en este tipo de competiciones», apostilla la jugadora antes de volver a su posición de espera junto al resto del equipo. Ahí cuentan los segundos que les quedan para que les toque saltar de nuevo a la pista.

Igor Martín

Su entrenador, Jon Pérez de Heredia, se lo toma con más calma mientras instruye y ordena a su hiperactiva plantilla. Él destaca la convivencia existente entre participantes de diversos centros educativos. «Se valora mucho que se conozcan entre los jugadores y las jugadoras. Es una forma de que se encuentren en un ámbito que no sea competitivo de Liga, sino que sea algo diferente. En este caso una competición 4x4 para que pasen un domingo diferente», analiza el técnico. «Entre los colegios hay muy buen rollo y eso se nota», asegura. También cree que el formato de competición, de cuatro contra cuatro jugadores, permite a los participantes disfrutar en un contexto poco habitual. Esa experiencia nueva también la destaca Maitane Pino, entrenadora de Zabalgana. «Es muy interesante. Están muy contentos de jugar esto porque nunca lo habían jugado. Tenían ganas de enfrentarse a otros colegios que es algo que igual en Liga no han hecho», expone mientras sus jugadores terminan de calentar.

La campaña de EL CORREO Kirolean Errespetuz refuerza la promovida por la Diputación Foral de Álava ¡El insultar se va a acabar! contra los insultos y faltas de respeto en las gradas: web.araba.eus/es/deporte

Así que todos los caminos llevan a que durante una jornada completa se viva con deportividad modélica. «Nos damos la mano cuando acabamos, como debería ser siempre», resume Pérez de Heredia. No hay más. Sólo «muy buen rollo», como celebran los participantes. Por eso ya tienen marcada en el calendario la próxima edición. Alguno incluso pide más. «Cada fin de semana sin competición escolar o federada podría haber torneos de este estilo», propone Urabayen. Que la deportividad no sea el oasis de unas pocas horas sino lo habitual cada día del año.