Zarrabenta, el último de su especie Retrato de familia de un mundo que se acaba: Jacinto Garro, Ibai, Elena Zabalagogeazkoa y Milagros Goyenetxea en Zarrabenta (Aulesti). / Ignacio Pérez Dos matrimonios octogenarios mantienen una de las pocas ventas vascas que sobreviven abiertas, viaje a una reliquia de otro tiempo JULIÁN MÉNDEZ Lunes, 6 agosto 2018, 18:35

Jacinto Garro Goikoetxea (85 años) nos espera con el mando del Panasonic y el matamoscas a mano, sentado junto a una de las mesas con manteles a cuadros rojiblancos del Zarrabenta, en Aulesti. Desde allí observa Jacinto el tráfico de clientes, el vuelo errático de los dípteros y la legión de jamones Joselito que cuelgan sobre el mostrador, perniles que él mismo, con cuchillos desgastados y consumidos por el uso, deshuesa y prepara en la trastienda de esta tasca que resiste el paso de los años. Zarrabenta es la última de su especie... «Todavía el viaje de novios tenemos sin hacer... No hemos cerrado nunca y eso que estamos en un pueblo revoltoso», lanza, a modo de presentación, Jacinto Garro.

Aulesti es un destino. Un sitio al que hay que ir, quiero decir. De esos a los que no se llega por casualidad. El píloro, diríamos, de la Bizkaia verde y profunda, cerca de la Colegiata de Zenarruza y a tiro de piedra de Bolibar, apellido de libertador o de perjuro...

Elena Zabalagogeazkoa, 80 chispeantes años, sirve zancarrón con tomate. / Ignacio Pérez

A Zarrabenta llegaban (y llegan) veraneantes de Lekeitio y alrededores, burgueses que aquí se tiran a degüello al plato de ibérico de montanera, a las kokotxas rebozadas, al rape de tripa negra, a la txuleta pasada por la sartén...

«Antiguamente esto era una hospedería para carruajes y para los arrieros que hacían la ruta de Lekeitio a La Rioja. Llevaban pescado y traían de regreso odres de vino... Había un local para el hospedaje que rompimos cuando hicimos las obras en 1992. Ahí se quedaban también los que iban detenidos en las cuerdas de presos. Amarraban los grilletes a un gancho de hierro, en una piedra sin labrar de 2.000 kilos», resume Garro. Estamos, pues, en un lugar con pasado, con historia. El estrecho ventanuco para que respiraran los cautivos, el piso de cantos rodados donde saltaban chispas de los cascos de las caballerías... «Mi abuelo tenía una tienda pequeña;vendíamos alpargatas, abono, alambres, escobas, paja, cereales, calzoncillos...», recuerda Garro.

Jacinto Garro deshuesa jamones Gran Reserva de Joselito en la trastienda. / Ignacio Pérez

Aquí hay memoria y una cocina en extinción. Zarrabenta es una parábola del país. Están abocados al cierre. No hay relevo. «¿Por qué? Hemos criado demasiado bien a los hijos y no quieren sacrificarse. La cocina de los pueblos no es como la de los restoranes de los michelines. La vida rural es completamente distinta...». El padre de Jacinto Garro fue pastor en Boise. Los dineros juntados en catorce años de tasajo, alubias y soledad los empleó en comprar una dinamo («un generador») para aprovechar el salto del río Lea en su molino. «Pero no funcionó», cabecea Garro. «Cuando había agua, bien. Pero cuando no...»

Joselito Gran Reserva... a máquina

El patriarca de la venta en la que aún cocinan su esposa Milagros Goyenetxea Egurrola (81) y la ocurrente Elena Zabalagogeazkoa (80), habla de cuando había tres caleros y cuatro sierras de madera, carboneros y hombres del carril en estos valles umbríos. «El nombre Zarrabenta viene de un barrio de Mendata, donde nació mi bisabuelo José Antonio», precisa. Garro termina con una mosca –«no sé qué tienen este año»– y se dirige a la zona donde deshuesa los jamones. Para enseñarnos el arte.

Igor Garro, en la bodega excavada por su padre en el monte / Ignacio Pérez

«Yo partí de la ignorancia del jamón», proclama. Tras esa frase, acompañada de un movimiento circular del brazo armado con un cuchillo, el reportero intuye que está a punto de escuchar una gran historia: «En el año 1960, haciendo la mili en San Sebastián, vi que en Casa Alcalde vendían grandes cantidades de jamón. ¿Cómo puede ser?Yo quise traer algo de aquello al pueblo. Me costó años y muchos jamones aprender a deshuesar. Es un arte. El siguiente número fue comprar una máquina nueva para cortar las lonchas. Costaba el ojo de la cara. Solamente por la hoja, que era alemana, pagué 90.000 pesetas», se asombra todavía con la cifra descomunal.

Garro trabaja una pieza, un Gran Reserva de Joselito de 8,240 kilos. Un tesoro. Contra la costumbre natural (y contra los consejos de Juan Gómez padre y del mismísimo Joselito, seis generaciones dedicadas al oficio en Guijuelo) Jacinto corta el jamón a máquina. «A los dos les demostré las ventajas de mi sistema, aunque ellos no son nada partidarios», dice. «No acaban de entender cómo en este pueblo se puede vender jamón de esta manera... Hasta 2.000 piezas he llegado a cortar algunos años», presume. A este jamón, y a las etiquetas viejas de la bodega, se han tirado como lobos algunos famosos parrilleros y cocineros vascos, que han tenido en esta venta una de sus direcciones favoritas.

A Zarrabenta van acudiendo poteadores que paladean un clarete de la cooperativa de San Martín de Unx (a 50 céntimos el vaso)o el tinto de Castañares, de Bodegas Norte, que llega en las antiguas cántaras de 16 litros. Como siempre. «Llevamos 60 años con ellos. Nosotros no cambiamos de proveedores», apunta Garro. Las mesas las van ocupando familias que encargan el menú del día (10,50 €).

Pimientos verdes y un porrón de clarete, símbolos de la tradición. / Ignacio Pérez

«Con el jamón hay que tener primero un cariño. No solo para comprar (yo los pago antes de que vayan al secadero) y para deshuesar; también para saber cortar y presentarlo en el plato. Yo he probado más de 30 marcas y al final este se diferencia de todos, es el Mercedes del jamón. Algo tenemos que hacer para que la gente pare aquí; esto es una isla, apartada de todo. 650 habitantes», cabecea Garro.

Apoya una pierna en el pernil y le hace un corte preciso para sacar la paletilla. Luego nos muestra la articulación. El juego, diríamos, del brazuelo. «Cada uno tiene su color: rosado, gris, más oscuro... el mejor es el rojo brillante. Ese jamón sí que está rico. Y eso que yo no lo pruebo. Comeré apenas 150 gramos al año».

«Hoy se come de plato combinado»

Jamón y bodas con merluza en salsa y «hermosos pollos de caserío que había que pelar entre las piernas», recuerda Milagros Goyenetxea junto a la cocina económica Berotu, alimentada por carbón, donde cocinan todavía inmensos perolos. «Aquí damos la cocina clásica, me cagüen la India. El secreto es carbón y tiempo. En 53 años solo se me ha quemado una vez el puchero de lentejas. Apunte, se arregla echando dos trozos de pan, quitando el caldo y volviendo a echar otros dos mendrugos al guiso...», explica Elena. «La cocina ha cambiado un millón. Cuando abrimos había cien locales como este en Bizkaia», resume la guisandera. «Hoy la gente come de plato combinado: pechuga de pollo y patatas fritas», dice con un mohín en la cara.

Al salir nos detenemos a observar el jamón labrado en la fachada. «Había aquí un santanderino que tenía un negocio de mantecadas en Lekeitio. Le llamaban López y en sus ratos libre le gustaba la talla. Me propuso hacer un escudo del apellido. Yo le dije que me gustaría más un jamón. Y ahí lo tiene, en la puerta de entrada», dice Jacinto. «¡Qué poco coméis, rediós!», se enfada Elena Zabalagogeazkoa. «¿Oye, no queréis un poco de coñac... para hablar con Dios?», azuza. Lo dicho. De lo que ya no queda...