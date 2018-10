Viajeros comilones en el Bilbao dieciochesco Vista de El Arenal de Bilbao, Luis Paret (1783-84). / Wikimedia Commons CC PD. Historias de tripasais Los relatos escritos por visitantes extranjeros nos dejan asomarnos a la despensa bilbaína de finales del siglo XVIII ANA VEGA PÉREZ DE ARLUCEA Lunes, 1 octubre 2018, 14:14

Cuando el pintor Luis Paret y Alcázar (1746-1799) llegó a Bilbao en 1779 se encontró una ciudad muy diferente a la que ahora conocemos. Para hacerse una idea no hay más que mirar la 'Vista de El Arenal' que tienen aquí arriba, donde la ría es azul azulísima y aún se divisan, al fondo de la Sendeja, el palacio Quintana y el convento de San Agustín en el lugar que actualmente ocupa el Ayuntamiento. No menos curiosas son las personas que vemos descargando en el muelle, con un señor luciendo peluca al más puro estilo rococó. Resulta curioso imaginarse esa pequeña ciudad al lado de la ría que, con sus ochocientas casas contadas según las crónicas, era la misma de hoy y al mismo tiempo tan distinta. Con barcos y pelucones empolvados por doquier, el Bilbao dieciochesco recibió la visita de numerosos extranjeros que no sólo cayeron rendidos a sus encantos sino que se dedicaron a describirlos. Luis Paret, residente en la villa durante diez años, pintó sus paisajes y John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, alabó sus instituciones, libertades y su sistema foral. Ambos pusieron los pies en la capital vizcaína el mismo año, en 1779, y en torno a la misma fecha llegaron otros ilustres visitantes que, aunque algo menos famosos, dedicaron varias líneas a hablar de lo que aquí nos desvela, el condumio y la pitanza.

Entre quienes viajaron a la ciudad a finales del XVIII hubo quien lo hizo por placer y quien vino por obligaciones profesionales. En ese último grupo de viajeros forzosos destaca William Bowles (1705–1780), naturalista irlandés que recorrió España entera en una misión científica para conocer su geografía y de paso estudiar la posible mejora de la agricultura, la minería o la explotación de otras riquezas naturales. Con las impresiones de su viaje publicó en 1775 la 'Introducción a la historia natural y a la geografía física de España', un volumen en el que narra también su experiencia en tierras vascas. Vecino de Bilbao durante varios meses, Bowles habla de la limpieza de sus calles (en las que no se permitía la entrada de carruajes), la envidiable salud de sus habitantes y la belleza de sus paseos.

Angulas y carnero

También tuvo tiempo para hincar el diente y fijarse en los productos del mercado. Según él «la vaca que se come en Bilbao es gorda, tierna y jugosa: el carnero de Castilla engordado con las hierbas salinas de Portugalete tiene un gusto exquisito, la ternera es muy tierna, blanca y suave, las pollas se pueden comparar a las excelentes de París y la caza abunda lo bastante por todas aquellas cercanías, como que es un país variado de montañas, colinas y valles fértiles y áridos, húmedos y secos, llenos de árboles, arbustos y frutas, que atraen cinco especies de pajaritos de paso, que en el país llaman chimbos». ¡Y luego hablamos del sibaritismo actual, habiendo entonces carnero pre-sazonado con hierbas marinas de Portugalete! A los chimbos, bocaditos deliciosos cazados a golpe de chimbera, dedica Bowles un capítulo entero, pero también habla de los regalos del mar y especialmente de dos especies particulares de la ría «de que gustan infinito aquellos moradores: las angulas en invierno y los jibiones en verano». Estos dos productos eran entonces abundantísimos en la plaza bilbaína y muy baratos, por lo que constituían parte de la dieta habitual. Bowles dice que el chipirón (antiguamente en Bizkaia siempre llamado jibión) era muy regalado de comer, mientras que las angulas, que subían por la ría en cantidades industriales y se cogían a paletadas en las mareas bajas, se comían «fritas y de varios modos quince o veinte a la vez».

En la obra de William Bowles se inspiró también el hispanista inglés John Talbot Dillon (1739-1805) para hablar de Bilbao en su 'Travels through Spain' (viajes a través de España) de 1780. Le copió directamente varios párrafos (el de las angulas de pe a pa) pero algo añadió de su cosecha, como que «ingleses y alemanes parecen gentes de gran sobriedad comparados con estos vizcaínos, y aún así no se ven casi nunca borrachos en las calles porque están acostumbrados a comer fuertemente mientras beben; tanto hombres como mujeres desayunan, almuerzan, comen y cenan muy abundantemente y sin embargo disfrutan de una excelente salud».

Otros viajeros, como los italianos Juan Laglance o Giuseppe Baretti se fijarían también en la dieta bilbaína como epítome de abundancia y finura. En 'A Journey from London to Genoa through England, Portugal, Spain and France' (1770) Baretti contaría que las angulas eran una delicia «blanca como la leche, tan pequeña que puedes meter en tu boca dos o tres docenas a la vez». Eran tan baratas que estaban «al alcance del hombre más pobre»: los vizcaínos de entonces las freían en aceite y —ojo al dato— exprimían un limón por encima. Ay, qué tiempos felices. Otro día les contaré más.