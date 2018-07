El verdadero enemigo de la salud Ni la carne roja, ni la sal, ni siquiera la mantequilla. El terrorista más buscado del mundo de la nutrición son los alimentos procesados, auténticos causantes de todos los males FERMÍN APEZTEGUIA Lunes, 30 julio 2018, 16:50

Está a punto de leer una de las mejores noticias que pueden darle en plenas vacaciones. Este verano, coma usted de todo. Y cuando comience el otoño, también. Y en invierno; y en primavera, ¡qué narices! Disfrute de la vida y la mesa. No se prive de la carne roja, si le gusta, ni de la sal. Ni siquiera de la mantequilla que se unta cada mañana en ese panecillo tostado. El verdadero enemigo de la salud no es este alimento o el otro, sino una dieta rica en grasas saturadas, especialmente cuando son de origen industrial.

Cada vez hay más evidencia científica, y uno de los últimos trabajos al respecto se publicó recientemente en la prestigiosa revista médica 'British Medical Journal'. No es la ingesta de un producto u otro lo que mina nuestra salud alimentaria, sino el mantenimiento de una dieta rica en las peores grasas, que son las saturadas. Eso no significa que uno deba huir de la carne roja, los productos lácteos y el aceite, como explica el médico nutricionista Javier Aranceta, sino que lo que hay que evitar es el producto de baja calidad. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra no es un problema, más bien al contrario, resulta muy saludable en el marco de una alimentación ajustada a los patrones de la dieta mediterránea. Lo que es una auténtica bomba para nuestro organismo es el aceite de palma, rico en la peor de las grasas saturadas. Y así con todo.

Dieta y organización

«Lo importante no son los alimentos aislados, sino el patrón de consumo», explica el presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). Hace unos años, los especialistas comenzaron a a defender la idea de que si uno mantiene una dieta equilibrada, más rica en verduras, hortalizas, cereales y pescado, no tiene por qué dejar de consumir carne roja. Incluso pude darse un caprichito de vez en cuando, si lo hace dentro de un orden. Hay que organizarse. Todo en su justa medida y los premios de vez en cuando, no todos los días.

Ahora se ha avanzado un paso más allá. «El hecho diferencial» entre una alimentación sana y otra perjudicial para la salud, la raya que divide la fortaleza de la enfermedad, lo marcan los alimentos procesados y, muy importante, el ejercicio físico. Lo dice el 'British Medical Journal', la Fundación Americana del Corazón y, entre otras instituciones, la canadiense, Heart and Stroke (Corazón e Infarto), basadas en la evidencia científica.

El secreto de una salud de hierro reside en una dieta basada en frutas, verdura fresca, granos integrales, pero también carne, leche y mantequillas, siempre que sean el resultado de una ganadería, una agricultura y una elaboración lo más ecológica y natural posible. No hay que volverse loco.

Estilo de vida

Se trata de buscar el tipo de dieta más cercano al que hacían nuestros abuelos. Si se come una chuleta, que proceda de una res alimentada en un pasto, no a base de cereales;si son unos garbanzos, mejor preparados en casa, con sus verduritas y su buen aceite, que no sean de bote y estén inundados en conservantes. Una cuestión aparte es que se disponga de poco tiempo y se quiera aprovechar la legumbre cocida. En ese caso, debería uno limpiarla y preparar la verdura por su cuenta. Pero cuantas menos grasas saturadas, mejor.

Los científicos, como Javier Aranceta, están cada vez más convencidos de que poner a la gente a dieta fue un error. El sentido común dice que la suma de ejercicio y dieta tradicional constituye una ecuación que da como resultado salud y pérdida de peso. Si tiene un problema de salud, como un colesterol elevado, consulte al médico. Verá como la clave ya no es prohibir, sino cambiar de estilo de vida.