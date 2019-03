El valor de comer con cabeza

La voz de un visionario

La intervención de Carlo Petrini, padre del movimiento Slow Food, fue una mina de titulares rompedores. Sobre la dimensión política de la gastronomía dijo que «el verdadero poder es gobernar el vientre de las personas». Advirtió que la desidia humana con el medio ambiente es «un crimen que se está cometiendo contra una generación que ya vive» y recordó que «el 99% de la Humanidad no come en restaurantes, no podemos pensar que sólo en ellos hay gastronomía».