«Pocas sopas no has de hacer»

«Falta te harán las siguientes cosas: tres o cuatro dientes de ajo, cantidad sufisiente de pan blando en pedasos chiquitos, una poquita de asafran, aseite en cantidad regular (no te pongas mucho), un huevo de gallina grande y fresco. Te freirás los ajos en el sartén hasta que te estén dorados o así, sácalos enseguida y macchacar te hases en el mortero. En el mismo aseite te freirás, lo que disen rehogar, los pedasos chiquitos del pan y cuando esté rubio echarás en la casuela /mejor que sartén) agua, o si quieres caldo del puchero, hasta que te tapes el pan, al mismo tiempo que los ajos. Déjalas que hiervan un rato hasta que blandas te estén, poniendo entonses el asafrán. Te harás una mauonesa, que aclararás con la misma clara del huevo después que la hases batir, y cuando vayas a poner en mesa la sopa, mésclala antes la mayonesa regolviéndola mucho para que bien unida te se esté. Recomendación te hago de que pocas sopas no has de hacer, pues porque el que come de ellas repetir quiere y quedar mal hases si miserable eres».

Receta de María Ignacia Cortabarria en 'Mujeres españolas'. 23 de febrero de 1930