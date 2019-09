El sexo en la cocina Historias de tripasais Hace 90 años, el debate sobre si guisaban mejor hombres o mujeres se convirtió en una prueba de la rivalidad entre cocina moderna y tradicional ANA VEGA PÉREZ DE ARLUCEA Viernes, 20 septiembre 2019, 18:27

No se imaginan ustedes la de veces que, en ciertas ocasiones, con aparente indignación y al hilo de una conversación sobre historia culinaria, algunos interlocutores me espetan frases como «qué pena que la cocina vasca haya sido siempre cosa de hombres». La suelo oír tanto de bocas femeninas como masculinas y seguramente sea éste, el de la inexistencia de cocineras relevantes, el mito que más me subleve. Es falso que no haya habido mujeres en los fogones profesionales y aún más doloroso resulta constatar que esa creencia planea sobre la gastronomía vasca, que sin duda ha sido la que más y mejores nombres femeninos ha dado a lo largo de su evolución.

¿Que no se conocen muchos? ¿Que cuáles hay aparte de los de las Azcaray, la Parabere y la Nicolasa? Tendríamos que ver cuántos cocineros con 'O' anteriores a Juan Mari Arzak sabría nombrar la gente: entre uno y ninguno, probablemente. Y a pesar de ello, corre la leyenda de que la jefa de cocina fue aquí algo nunca visto. Estando recién estrenada esta página de tripasais les conté que la cocina vasca fue construida y sudada mayoritariamente por féminas, pero al parecer el mensaje no ha calado.

Pese a las dificultades, muchas mujeres fueron guisanderas profesionales o dueñas de su negocio. Tenemos noticia de que el arte vasco-femenino para el guiso era apreciado ya en el siglo XVIII (recuerden a la anónima cocinera vizcaína que trabajó para Casanova en Madrid) y también conocemos que en 1803, hace la friolera de 216 años, Josefa Basterra fue elegida para preparar un fastuoso banquete en honor de la persona más poderosa de España, Manuel Godoy.

Papeles mandan

Si en esta sección les hablo de más personajes con 'A' que con 'O' no es por activismo sino porque hay mucha más documentación sobre ellas que sobre ellos. No sólo eran más numerosas sino más famosas, aunque no formaran nunca parte de asociaciones laborales o sindicatos gastronómicos. Ellos sí lo hicieron, pero por si les sirve para hacerse una idea del percal, de los que constituían a principios del siglo XX la donostiarra Sociedad de Cocineros y Reposteros sólo pasó a la posteridad uno: Félix Ibarguren 'Shishito'. De los demás (José Jáuregui, Carlos Cahou, José Arregui, Manuel Cejado, José Dorronsoro y Máximo Balmaseda) sólo puedo darles el nombre. Pobres.

Las razones por las que acabaron despuntando los chefs con 'O' son básicamente dos. La primera, que el trabajo guisandero no tuvo siempre ese halo de reconocimiento del que ahora goza y para cuando llegó la Nueva Cocina Vasca, la mayoría de los chefs era del sexo masculino. La segunda es que desde hace muchos, muchos años, hay una guerra entablada entre dos tipos de cocina. La misma distinción que hoy en día hacemos entre cocina tradicional y moderna o de vanguardia ha existido siempre, sólo que aplicada a otra categoría que, dependiendo de la época, fue denominada «arte culinario», «cocina ilustrada» o «alta cocina».

En este tipo de establecimientos, y más desde la adopción del sistema de brigadas de cocina desarrollado por Escoffier, la organización de sus complejas estructuras y numeroso personal limitó el acceso femenino a este tipo de puestos de trabajo. De modo que las mujeres solían estar al frente únicamente de establecimientos propios o de tamaño reducido, dedicados mayoritariamente a la cocina popular.

Cruce de opiniones

El diario 'El Liberal' (18 de noviembre de 1927) publicó que aquí no sabíamos comer con propiedad y que todo eran platos provincianos por culpa de «cocineras de cordon bleu comarcal». Según ellos, la cocina de cocinera era «elemental y la cocina, como toda empresa de alta cultura o de responsabilidad tremenda, es cosa de hombres».

Contestó, dejando clara la vinculación entre cocina femenina y tradicional frente a la masculino-sofisticada, un comensal vasco en el periódico 'La Tarde' del día siguiente. «¿Cocineros? ¿Cocineras? Votamos por la A. Digan lo que digan quienes no saben comer más que con Brillat Savarin al lado, los ases de la baraja son nuestras cocineras […] Ni creo que nuestra cocina sea elemental ni que las cocineras sepan y puedan sólo cocinar elementalmente. En rigor, hay mucho en la cocina con O de depravación del gusto o de afán malsano de complejidades gastronómicas, que sólo pueden sentar bien pocas veces al año […] Declaro que nuestra nombradía cocineril se debe a ellas, a ellas sólo, sin exquisiteces exóticas o intelectuales y con el simple y profundo conocimiento del arte de guisar».

Y no me vuelvan a mentar lo de que no recibían estrellas. La próxima semana les hablaré sobre la primera persona identificada que consiguió en España dos estrellas Michelin: se llamó Emilia Dañobeitia.