Viaje a la tradición e historia de Laguardia

Premios

Mayor de Migueloa es referentes gastronómicos en Laguardia desde 1992, logrando una nominación en los premios Euskadi Gastronomika en la categoría de Kompromiso en 2025, así como los premios Best Of 2023 en los que fueron doblemente premiados en la categoría Arte y Cultura. Por otro lado, fueron elegidos a nivel mundial por el público en el People Choice Awards by Great Wine Capitals.