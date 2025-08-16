El viaje culinario que trasciende fronteras en Vitoria

Joseba Fiestras Sábado, 16 de agosto 2025, 00:09 Comenta Compartir

En el txoko de Kora Green City, el chef Gorka Arrieta Foronda ha consolidado el Sua Basque Fusión, «un viaje gastronómico excepcional diseñado para aquellos que buscan experiencias culinarias únicas y memorables». El cocinero estuvo 23 años trabajando en Irlanda donde, en 2017 nació este proyecto. Tras su vuelta la su ciudad natal, Vitoria-Gasteiz, encontró otro lugar donde llevarlo a cabo en 2021.

Así, Arrieta ha logrado algo único con Sua: llevar consigo la esencia de la cocina vasca a través de sus experiencias en Irlanda, y ha devuelto esa amalgama de sabores a su comunidad de origen. Un homenaje a la diversidad y un testimonio de cómo la pasión por la cocina puede trascender fronteras. En los platos de este chef, cada ingrediente cuenta una historia, y cada creación es una expresión de su viaje culinario. Es, en definitiva, el reflejo de un cocinero que ha convertido su amor por la cocina en una experiencia gastronómica única para todos aquellos que buscan explorar nuevos horizontes culinarios.

Ampliar

«Nuestro menú cambia todos los meses, y va acorde con el producto de temporada. Hacemos nueve pases y un maridaje seleccionado cuidadosamente». El txoko consiste en una mesa de 12 personas que se reserva a través de la web a mesa completa o se ofrece la posibilidad de unirse a otros comensales. «Cocinamos en directo, y el trato es muy personal y atento. Cuidamos de los detalles e intentamos que la gente recuerde esta experiencia, la recomiende y que repita». Arrieta reconoce que la acogida en su ciudad natal ha sido «espectacular, y seguiremos creciendo poco a poco para acabar siendo una referencia gastronómica». También es un espacio ideal para grupos o para fomentar la privacidad para las empresas.

Ampliar

Además, «somos un proyecto muy activo: pertenecemos al nuevo proyecto de Mantala, del Basque Culinary Center, y a ArabaKO, porque nuestro compromiso es total con nuestra provincia y sus productores». La colaboración con productores locales es importante para crear una cocina «que escucha a la naturaleza y que aprovecha los productos de cercanía». Entre esos productores están Cafés La Brasileña, Artepan, AOVE Erroiz, Sal gourmet de Añana, Destilados Basque Moonshiners, Fernández Sáenz Grate & Dellasera, Vinoteca J. Pérez, Trufa Selecta, Hermanos Martínez de Kanpezu, Egurra ukitzen o Cookplay.

El menú que ha preparado para la nueva temporada consta del Cube de Perdiz (pintxo del Campeonato de Álava 2025); el crujiente de panceta de Maskarada a baja temperatura con sésamo, miso y chipotle; el macaroon de antxoa con aceituna y piparra; y las pochas con verduras de temporada de Soilik. Seguimos con su 'Merluza, Fish and Chips'; y el corzo de Kanpezu con higo y mole. Para terminar, hay un fantástico brulee de chocolate blanco con vainilla y calabaza; y unos no menos deliciosos chuchitos de crema.

Ampliar Sua En euskera, Sua significa fuego. Este término tiene una conexión profunda con la cocina. «En el contexto culinario, Sua representa la pasión, el calor y la esencia misma de la cocina», cuenta Gorka. «Abrimos los viernes y los sábados para comida y cena y el domingo solo para comidas. Y durante la semana, reservando siempre con antelación y a mesa completa. Nuestra filosofía en este proyecto es encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, sostenible a todos los niveles».

Sua Basque Fusión Dirección: Plaza del Renacimiento, 12.

Teléfono: 609338472.

Web: suabasquefusion.com

Menú degustación: 65 €.