Los últimos días para disfrutar del restaurante de Bilbao donde se come a dos carrillos Kontxi Jurado y José Antonio Cruz bajan la persiana del Bikandi para disfrutar de un merecido descanso tras una vida entregada al oficio

Guillermo Elejabeitia Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

No por anunciado duele menos. José Antonio Cruz y Kontxi Jurado llevaban meses barruntando la posibilidad de jubilarse y poner fin a tres décadas de trabajo al frente del Bikandi Etxea. Sus fieles no querían ni oír hablar del asunto, pero ya hay fecha para la despedida. El próximo 24 de diciembre la pareja dará su última comida a un pequeño grupo de esos clientes y amigos que han abarrotado a diario su escueto comedor. «Nos hemos prometido no llorar», dicen. Dudo mucho que lo cumplan.

Me atrevería a decir que con el cierre del Bikandi muere una forma de entender la hostelería, pero como soy optimista aún confío en encontrar alguna casa de comidas del mismo corte en un barrio alejado del centro o en un pueblecito remoto. Manteles de cuadros, cazuelas de barro, género fresco y salsas trabajadas con mimo. Si conocen alguna, háganmelo saber.

Ampliar Kontxi Jurado y José Antonio Cruz bajan la persiana del Bikandi. G. Elejabeitia

Mientras tanto, quedan poco más de dos semanas para despedir al Bikandi, aunque conociendo el trajín que tenía siempre la casa —con dos y tres turnos en los días de más jaleo— no quiero ni imaginar lo que será a partir de hoy, cuando se sepa que cierran. Si consiguen abrirse paso en un libro de reservas que por estas fechas suele estar hasta los topes, imagino que también saben en qué consistirá la comanda.

El menú

Ensaladilla rusa o anchoítas marinadas en casa para abrir boca, algún plato de verdura —hoy había guisantes—, almejas a la marinera y algo de cuchara: desde unas humildes lentejas hasta unas alubias pintas con todos sus sacramentos. Absolutamente irrenunciable el pilpil —el mejor de la villa, a decir de muchos—, bien en kokotxas de merluza con almejas o engalanando un lomo de bacalao. José Antonio lo aprendió de todo un Jenaro Pildain y es él quien lo prepara a diario. «Yo me voy a jubilar sin saber hacerlo», remacha Kontxi.

Ampliar

Si queda hueco —ojo con empapuzarse de pan untando salsas, que las raciones son ciclópeas— aún pueden darle un tiento a su guiso de caracoles en salsa vizcaína, tan típico de estas fechas, o incluso probar unos callos de campeonato. De postre, flan de huevo; y el café, de trago, que seguro que tienen gente esperando.

Me dejo para el final la buena nueva. Aunque Kontxi y José Antonio disfruten de un merecido descanso, el Bikandi no morirá. Su traspaso ya está cerrado, y no a cualquiera. Por suerte, este es un negocio de talla matrimonial, y eso ahuyenta a los inversores sin escrúpulos. Los nuevos dueños son una pareja con muchas horas de vuelo y ganas de disfrutar del oficio, casi tanto como lo han hecho Kontxi y José Antonio.

Aunque a Kontxi aún le quedaba un tiempo para jubilarse, si algo tenían claro ella y José Antonio es que «o seguíamos los dos o no seguía ninguno». Las ganas de disfrutar de la familia y una obra en el edificio que les va a obligar a cerrar un par de meses les han terminado de decidir. «Es el momento». Cuando la persiana del Bikandi vuelva a abrirse, ya en 2026, será levantada por otras manos. Tranquilos, en el traspaso se incluyen también las recetas que han hecho famosa a la casa.

Ampliar

Bikandi (Bilbao) Dirección: Campo Volantín, 4. Teléfono 944466739 Web @bikandietxea

Menú: 18 €

Suplemento anchoas: 8 €

Suplemento kokotxas: 15 €

Suplemento caracoles: 20 €

Suplemento callos: 8 €