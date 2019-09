Tradición y calidad en el Txertena (Vitoria) Alicia Cortázar en Txertena junto a la foto de su madre, cocinera del Txapela. / JESÚS ANDRADE En Txertena (rabo de boina) cocina la heredera de uno de los locales más singulares de Vitoria JULIÁN MÉNDEZ Viernes, 27 septiembre 2019, 11:21

Alicia Tamayo (la popular cocinera del Txapela) ha cumplido ya los 89, pero mantiene intacta la sabiduría culinaria que colocó sus platos y guisos del local de la calle Prado –que regentaba junto su marido Félix Cortázar y donde hizo sus primeros pinitos nada menos que Gonzalo Antón–, en la cumbre palatal de Vitoria.

Txertena (Vitoria) Dirección Fueros, 28. Teléfono 945714237. Web www.txertena.es . Precios Ajoarriero Alicia: 19 €. Callos y pata ternera: 14 €. Txuleta de buey: 60 €/kg. Merluza con txipirones en su tinta: 18 €.

Cosas de la vida. Unos pocos años después la hija de Alicia Tamayo (Alicia Cortázar) decidió abrir «un local chiquitín» (el Margolari) y seguir la senda de la madre guisandera. «La había visto trabajar miles de veces, pero yo no había cocinado en mi vida...», rememora. «Así que me puse a la tarea. Cuando tenía una duda, la llamaba. '¿Mamá, cómo hacías los callos?' Yella me daba la receta. ¡Pero sin cantidades! 'Pon una pizca de esto, un poquito de lo otro...' No sé cómo, pero todo me salía calcado. No había cocinado, pero yo sabía cómo tenían que saber y oler los platos...», apunta, orgullosa. «Nos hemos criado en una buena mesa; a mi padre le encantaba comer bien e ir a restaurantes: pescados, angulas, vinos buenos, champán... En casa había helado y trufas de Goya para postre todos los días...», recuerda Alicia aquellos años infantiles en el Virgen Niña.

«Lo primero que cociné fueron unos callos. Cuando serví la primera ración me asomé detrás de la cortinilla de la cocina para ver qué cara ponía el cliente. Pensaba '¿y yo voy a cobrar por ese plato...?'», se asombra aún esta cocinera autodidacta encaramada a los sabores y los recuerdos de su ama.

Plato de ajoarriero. / JESÚS ANDRADE

Una fotografía en blanco y negro de Alicia Tamayo trajinando entre cazuelas en una cocina de azulejos blancos (con un recorte con la crítica de García Santos en EL CORREO prendida en la puerta), preside una de las paredes de Txertena, el local que regenta ahora su hija junto a su socio Óscar Herrero. Txertena (rabo de boina) hereda las referencias culinarias del Txapela y los locales y la leyenda del antiguo Felipe, otro acorazado de la cocina vitoriana que dio aquí sus últimas alegrías tras bajar desde la Cuesta del Resbaladero.

Aún permanece en carta su legendaria merluza albardada con txipirones (que seguirán haciendo, quitándole la coletilla 'estilo Felipe') mientras ganan peso guisos como el ajoarriero de Alicia, las patitas de lechal en salsa con ibéricos, los callos con pata de ternera estilo Txertena o el (nuevo) medallón de manitas de cerdo con hongo, ibérico y foie. Testamos tres notables guisos y Alicia nos puso los dientes largos al anunciarnos asadurilla de cordero.

Merluza albardada con txipirones. / JESÚS ANDRADE

Apuestan fuerte por las carnes del Valle del Esla –txuleta de buey, solomillo de vaca añejo y txuletón de vaca rubia gallega que ahora hacen a la piedra mientras acarician la idea de instalar una parrilla–, por el bacalao, la merluza de anzuelo y por unos pimientos rellenos de pescaditos y mariscos del Cantábrico de hacer tilín, máxime si te los sirve Izaskun, una camarera como hay pocas.

Barra con mucho ambiente y movimiento, desayunos, pintxos, raciones, huevos rotos en sartén y un interesante menú del día (16,5 €) hacen de Txertena uno de los locales más concurridos de la ecológica city.