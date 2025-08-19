Tradición aderezada con cocinas del mundo

Joseba Fiestras Martes, 19 de agosto 2025, 00:52 Comenta Compartir

En la concurrida calle Zapatería, en plena almendra medieval, y zona de paso tanto turística como de poteo, y justo enfrente de la Casa Museo de Los Faroles, donde se ubicaba ante el conocido bar Larry, el Cómeme empezó haciendo las noches hace veinte años y, desde julio de 2016, pero se ha reconvertido en casa de comidas. Rubén Freile es el encargado de este local y de El Barrón. En la cocina han preparado a sus huestes su madre, Loli Angulo, ya jubilada, e Iris Abramonte, mientras que en la barra mandaba su padre, Virgilio Freile, hasta hace poco, también con su merecida jubilación, y que ha alentado a sus sucesores para servir lo mejor de su poblada vitrina de pintxos y raciones.

Nos recibe una pequeña pero ambientada terraza en la calle semi peatonal. Al cruzar la puerta, nos saluda el fresco de una sonriente mujer. Los techos son altos, y en la gran barra nos encontramos varios pintxos, sándwiches y bocadillos muy originales. Pero nos advierten de que de sus fogones salen diferentes variedades de cocina aparte de la mediterránea, como sus acercamientos a la asiática y a la mexicana. En la parte superior hay otro pequeño comedor con una balconada desde la que se ve el piso inferior. En definitiva, un lugar cálido y con sorpresas en todos los rincones. En cuanto a la gastronomía, Iris apuesta por la cocina tradicional con toques de fusión.

Es un lugar, sobre todo, de picoteo, y entre las raciones no pueden faltar ensaladas tan originales como la verde con escabeche de perdiz y manzana verde; la de pato con mango; la de tomate con burrata con pesto de anacardo y albahaca; la de quinoa con tartar de remolacha y manzana; o la rusa casera de toda la vida. Para compartir se piden mucho los torreznos de Soria y las croquetas de huevos fritos con patatas, pero también hay boquerones y piparras en temporada, mejillones de roca con tomate, parrillada de verduras, las alitas con mojo rojo, los famosos nachos Barrón o el wok de pollo con pack choy y noodles de calabacín, tan demandados como su taco de pollo o el de verduras. No podían faltar las patatas alavesas con boniatos bravos o el Provolone a la plancha.

Entre los bocadillos, destacan el de revuelto de langostinos de Ibarra (piparras) y bacon; el de presa ibérica con Idiazabal y manzana; el de salmón, Camembert y salsa tártara; o el vegano de falafel y salsa tzatziky de mango. Pero también hay clásicos: vegetal con pollo, lomo de Sajonia con emmental y pimientos verdes, salchicha Thate con mostaza antigua, hamburguesas e ibérico con tomate. Hay conservas de calidad, como las de mejillones en escabeche, ventresca de bonito, anchoa del Cantábrico, sardinillas o espárragos con mayonesa de trufa. Otro de los grandes éxitos del Cómeme está en su carta de postres con tartas caseras y dulces de todo tipo que varían cada día.

Mezclas Al reconvertirse en restaurante, la reforma consistió en 'limpiar' el local para extraer de él todos los elementos arquitectónicos y decorativos que merecían la pena, así que este interior mezcla el estilo industrial con el clásico: vigas a la vista, frisos de azulejos, balaustradas de madera, chimenea de piedra, arcos de madera, ventanas con celosías… y entre las mesas se alternan las de madera con otras metálicas, reforzando esa mezcla.

Cómeme Dirección: Zapatería, 38.

Teléfono: 945203669.

Web: www.comemevitoria.com

Precios: Croquetas de huevos fritos con patatas: 8 €. Ensalada de quinoa con tartar de remolacha y manzana: 9,50 €. Wok de pollo, pack choy y noodles de calabacín: 10,50 €.