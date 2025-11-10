El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
I. Agiriano y Torreondo
Jantour | Restaurantes

El restaurante vizcaíno con un menú del día de lo más variadoy hamburguesas de todos los colores y sabores

Se está consolidando como un lugar de referencia para los vecinos del municipio más joven de Euskadi

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Durante casi quince años, Karol Delgado regentó el bar Txindo de Usansolo junto a su madre y sus hermanas. Años antes había trabajado en otro local cercano, el Torreondo. Ella siempre vio el potencial de esta restaurante pero no se decidió a dar el paso hasta los comienzos de la pandemia, cuando la hostelería tuvo que cerrar sus puertas y el Torreondo se puso en alquiler. Se trataba de una decisión arriesgada en un momento de gran incertidumbre para el sector, pero la apuesta ha dados sus frutos. Actualmente, el Torreondo es uno de los restaurantes de referencia en Usansolo, a donde acuden desde trabajadores en busca de un menú del día, hasta familias o jóvenes que quieren disfrutar de una hamburguesa en su generosa terraza.

Karol y su familia no son nuevos en el mundo de la hostelería. Antes de llegar a Euskadi su madre dirigía un pequeño hotel en la localidad de Algeciras, en el departamento colombiano de Huila. Karol y sus hermanas ayudaban en el negocio familiar y aprendieron el oficio. A Usansolo llegaron en 2001, cuando todavía era un barrio de Galdakao. Durante años trabajaron en diferentes locales hasta que se establecieron en el Txindo, y ya en 2020 abrieron las puertas del Torreondo.

Karol decidió que el local necesitaba un lavado de cara y ese fue el primer paso: renovar la barra, colocar una balda para las copas y llenar las paredes de una baldosas que confieren al local de una sensación acogedora. También instalaron una brasa hecha a medida, uno de los grandes atractivos del restaurante y una forma de reivindicar la gastronomía de su tierra natal.

Después, llegó el trabajo de verdad, y en este sentido nadie gana al Torreondo, que abre todos los días del año con la excepción de Navidad y Año Nuevo. La jornada comienza a las cinco de la mañana, cuando preparan los pintxos. A las siete abre sus puertas para los trabajadores que acuden a desayunar.

De lunes a viernes se sirve el menú del día, compuesto por dos platos, bebida y postre. Las opciones cambian cada día, algo que Karol destaca como importante «para que la gente quiera repetir». Entre semana no hay servicio de noche, pero sí los viernes y los sábados, donde se ofrece un menú especial.

Con un equipo compuesto por trece personas, el Torreondo apuesta por una cocina tradicional, aunque su estilo bebe de diferentes culturas. Sobre el producto, Karol señala que «siempre buscamos que sea fresco y de temporada, cada día viene el camión con la carne, el pescado etc». En definitiva, una opción atractiva para diferentes momentos que cada vez suma más adeptos entre los vecinos de Usansolo y los trabajadores de la zona.

Hamburguesas al gusto

Uno de los grandes atractivos del Torreondo son sus hamburguesas. Decir esto en una época en la que se organizan ferias para degustarlas y las hay de todos los colores y sabores, en todo el sentido de la expresión, resulta un tópico, pero es adecuado en el caso del Torreondo. Ante las particularidades de cada cliente, en el restaurante decidieron crear una carta especial con una amplia variedad de productos para introducir en las hamburguesas. De esta forma el comensal puede diseñarla a su gusto e incluso puede decidir su precio en función de las opciones que elija. Una iniciativa sobre la que destacan «que está funcionando muy bien», especialmente entre los jóvenes.

Torreondo

  • Dirección: Pertxin Bidea, 7. Usansolo

  • Teléfono: 946042956.

  • Web: restaurantetorreondo.com

  • Precios: Menú del día: 16,5 €. Medio menú del día: 12,5 €. Menú fin de semana: 30 €.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  5. 5

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  8. 8 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido
  9. 9 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  10. 10 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El restaurante vizcaíno con un menú del día de lo más variadoy hamburguesas de todos los colores y sabores

El restaurante vizcaíno con un menú del día de lo más variadoy hamburguesas de todos los colores y sabores