El restaurante vizcaíno con un menú del día de lo más variadoy hamburguesas de todos los colores y sabores

Iñigo Agiriano Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:13

Durante casi quince años, Karol Delgado regentó el bar Txindo de Usansolo junto a su madre y sus hermanas. Años antes había trabajado en otro local cercano, el Torreondo. Ella siempre vio el potencial de esta restaurante pero no se decidió a dar el paso hasta los comienzos de la pandemia, cuando la hostelería tuvo que cerrar sus puertas y el Torreondo se puso en alquiler. Se trataba de una decisión arriesgada en un momento de gran incertidumbre para el sector, pero la apuesta ha dados sus frutos. Actualmente, el Torreondo es uno de los restaurantes de referencia en Usansolo, a donde acuden desde trabajadores en busca de un menú del día, hasta familias o jóvenes que quieren disfrutar de una hamburguesa en su generosa terraza.

Karol y su familia no son nuevos en el mundo de la hostelería. Antes de llegar a Euskadi su madre dirigía un pequeño hotel en la localidad de Algeciras, en el departamento colombiano de Huila. Karol y sus hermanas ayudaban en el negocio familiar y aprendieron el oficio. A Usansolo llegaron en 2001, cuando todavía era un barrio de Galdakao. Durante años trabajaron en diferentes locales hasta que se establecieron en el Txindo, y ya en 2020 abrieron las puertas del Torreondo.

Karol decidió que el local necesitaba un lavado de cara y ese fue el primer paso: renovar la barra, colocar una balda para las copas y llenar las paredes de una baldosas que confieren al local de una sensación acogedora. También instalaron una brasa hecha a medida, uno de los grandes atractivos del restaurante y una forma de reivindicar la gastronomía de su tierra natal.

Después, llegó el trabajo de verdad, y en este sentido nadie gana al Torreondo, que abre todos los días del año con la excepción de Navidad y Año Nuevo. La jornada comienza a las cinco de la mañana, cuando preparan los pintxos. A las siete abre sus puertas para los trabajadores que acuden a desayunar.

De lunes a viernes se sirve el menú del día, compuesto por dos platos, bebida y postre. Las opciones cambian cada día, algo que Karol destaca como importante «para que la gente quiera repetir». Entre semana no hay servicio de noche, pero sí los viernes y los sábados, donde se ofrece un menú especial.

Con un equipo compuesto por trece personas, el Torreondo apuesta por una cocina tradicional, aunque su estilo bebe de diferentes culturas. Sobre el producto, Karol señala que «siempre buscamos que sea fresco y de temporada, cada día viene el camión con la carne, el pescado etc». En definitiva, una opción atractiva para diferentes momentos que cada vez suma más adeptos entre los vecinos de Usansolo y los trabajadores de la zona.

Hamburguesas al gusto Uno de los grandes atractivos del Torreondo son sus hamburguesas. Decir esto en una época en la que se organizan ferias para degustarlas y las hay de todos los colores y sabores, en todo el sentido de la expresión, resulta un tópico, pero es adecuado en el caso del Torreondo. Ante las particularidades de cada cliente, en el restaurante decidieron crear una carta especial con una amplia variedad de productos para introducir en las hamburguesas. De esta forma el comensal puede diseñarla a su gusto e incluso puede decidir su precio en función de las opciones que elija. Una iniciativa sobre la que destacan «que está funcionando muy bien», especialmente entre los jóvenes.

Torreondo Dirección: Pertxin Bidea, 7. Usansolo

Teléfono: 946042956.

Web: restaurantetorreondo.com

Precios: Menú del día: 16,5 €. Medio menú del día: 12,5 €. Menú fin de semana: 30 €.

Usansolo