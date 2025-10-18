Una sidrería donde comer katxopo, chuleta y pizzas en Vitoria David Villarán lleva sus platos 'estrella' al nuevo local con horno y parrilla en el barrio de Lakuabizkarra. Acaba de incorporar hamburguesas de chuletón a la brasa

Joseba Fiestras Sábado, 18 de octubre 2025, 00:21

Hace un año y cuatro meses que David Villarán se hizo cargo de un establecimiento clave para los vecinos del vitoriano barrio de Lakuabizkarra. Anteriormente, había regentado el Lokura Jamonera en la calle San Antonio. Fueron cinco años en los que se hizo con una fiel clientela. Tras el cierre, abrió en la calle Florida Lokura Katxopo, y no hace falta decir cuál era su especialidad. Pero necesitaba un local más amplio. Del nuevo le enamoró su amplia barra y comedor, la terraza y, sobre todo, un magnífico horno de leña y una parrilla que aprovecha para todo. Incluso para ofrecer su pan de hogaza de masa madre y, desde este verano, también pizzas de masa casera en tamaño familiar y XXL.

Ampliar David Villarán en la kupela del restaurante.. Rafael Gutiérrez

Acaba de incorporar unas deliciosas hamburguesas de chuleton a la brasa, una creación del chef Johnny Sanchotena, todo un acierto. Pero no olvida que su especialidad siguen siendo las chuletas, los pollos asados y los katxopos. En su carta destacan los menús, como el de Katxopo que consta de ensalada verde, chorizo a la sidra, morcilla y un espectacular filete de ternera empanado relleno de jamón y queso «con txapela», cuenta. La txapela es alguna de las diez salsas con las que se puede coronar este filete, como la de queso brie, queso y piquillos confitados, salsa de hongos, queso y panceta, cheddar, queso y cebolla caramelizada, queso Idiazabal con perretxikos… Además, este menú se completa con postre y con txotx de sidra, ya que este restaurante cuenta con una kupela.

El menú Txuleton también ofrece ese txotx, y tiene los mismos entrantes acompañados de una chuleta madurada con patatas y pimientos. Y el menú Pollo se completa con medio pollo y cerveza. Todo a la leña. De este horno también salen codillos, hamburguesas, costillas… y esas novedosas pizzas.

Ampliar Pizzas.

Las podemos encontrar en dos tamaños y con variados ingredientes. Las que más se disfrutan son las de queso de cabra con cebolla y pesto, y la Lokura, también con queso de cabra, piquillos, anchoas y salsa de eneldo. Pero no faltan la de peperonni, la carbonara, la de cuatro quesos, la vegetal (con mix de verduras, champiñones y miel de caña), la de mortadela o la tropical, con bacon y piña. La masa es fina y se puede encargar en tamaño familiar normal o de 55 centímetros de diámetro. Es la scrocchiarella, un término que significa crujiente en italiano, y que describe la textura fina y aireada de la masa de la pizza romana, que se estira con un rodillo y se distingue por su corteza dorada y crujiente. En breve, y dadas las demandas de los clientes, comenzará a ofrecer un servicio de 'take away' para que nos llevemos a casa algunas de sus especialidades.

Lokura (Vitoria) Dirección Hondarribi, 24. Teléfono 945364225. Web www.sidreria-lokura.com

Menú katxopo: 30 €. Menú txuleton: 42 €. Pollo asado: 14,50 €.