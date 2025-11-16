Sentado en el dique con un Pleamar y viendo crecer Bilbao

Julián Méndez Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:53 Comenta Compartir

Un caballito de mar, un hipocampo –ese pez inverosímil que navega ya por la Ría– es el símbolo de Dike 1, local levantado sobre el antiguo descargadero de Olabeaga y convertido hoy en uno de los locales más pintones de la Villa. «En Dike somos como los caballitos de mar; nos adaptamos a las circunstancias, al día y a la noche», nos explica Javier Porta mientras nos muestra bitácoras, placas de bronce de mercantes con historia, una rueda de timón con sus relucientes y barnizadas cabillas o un telégrafo (toda, media, poca) de la Naval de Sestao, objetos y reliquias coleccionadas por su padre, antiguo maquinista naval.

El local (800 m2) es una auténtica galería náutica al lado del Museo Marítimo que sabrán apreciar cierto tipo de personas, esas que sostienen, por ejemplo, que hay tres clases de hombres: los vivos, los muertos y los marinos.

Ampliar Tiradito de atún rojo Gadira. J. Méndez

Sus dimensiones y los distintos ambientes (barra, zona de coctelería, terrazas, espacio Monkey 47, Jack Daniel's o Clicquot) propician un grado de intimidad elevado, circunstancia que aprovechan, entre otros, jugadores del Athletic que tienen aquí uno de sus lugares de referencia tras los entrenos o en descansos de la competición.

Sirven comidas y cenas de lunes a domingo. Con un menú del día a 25 € que cambia cada semana (ensalada tropical con langostino en tempura, pisto trufado y huevo frito, tortelloni de ricotta y pera o mousse de puerro con setas; ceviche de corvina con leche de tigre, presa ibérica al carbón, salmón con naranja y jengibre o entraña a la brasa con Jack Daniel's más tarta de queso, brownie con helado o Espresso Martini, a elegir) y otros dos de más largo aliento (Dobel y Sailor), Dike 1 presenta también una carta de comida actual, adaptada a los tiempos y a sus circunstancias.

Es decir, picoteo de calidad (anchoas Aguirreoa, jamón 5 Jotas) y elaboraciones propias como primer mandamiento de la casa.

Ampliar Pisto con huevo y gambas. J. M.

Desde las croquetas de ibérico a las elaboraciones mestizas como el sabroso tiradito de atún rojo de Gadira, la ventresca o el steak tartar preparado al momento con piezas de lomo bajo, salen del equipo de cocina.

Una fórmula informal que invita a pedirse una botella o un cóctel (Pleamar, Moonlight, Red Barrel , Porn One o Kortes, entre otros: 11-15 €) mientras uno otea, como un nuevo Otis Redding, el paisaje de Abandoibarra, las casas colgadas de Arangoiti y asiste al nacimiento, latido a latido, del nuevo Bilbao mientras dispone el tenedor en lo antiguo, como ese pisto con huevo frito y gambas con salsa de tomate.

Ampliar Espresso Martini, un cóctel elaborado con café espresso, vodka Siroc, licor café y sirope de azúcar, agitado en coctelera con hielo y servido en copa Martini.

Carta de vinos formal (con el 10 by Fran Yeste) que apuesta fuerte por el champán; junto a los básicos de las grandes maisons asoma una Grand Cuvée de Krug, la botella dorada con el as de picas de un Armand de Brignac Brut Gold, un Belle Époque o el muy futbolero Dom Pérignon Luminous para beber con música techno y luz de disco.

Dike 1 Dirección Dike,1. Bilbao.

Teléfono 944418888.

Web www.dike1.com

Precios: Steak tartar: 20 €. Rusa y gambas cristal: 18 €. Tartar atún rojo Gadira: 22 €. Pisto, huevo, gambas: 22 €. Cocktail de café: 10 €. Menú del día: 25 €.

Temas

Restaurantes

Bilbao