El 'rey de la comida rápida' está en Barakaldo

Abierto desde 1991 y con aspecto de una taberna inglesa, el barrio de Cruces de Barakaldo cuenta con el King's Cross, un establecimiento de comida rápida que ofrece una acogedora experiencia gastronómica con productos de kilómetro cero y un trato cercano. ¿Por qué King's Cross? «Es un juego de palabras», afirma Kenneth Martín, al frente de este negocio familiar. Con un estilo que recuerda al mundo ferroviario –hace años el establecimiento incluía raíles que transportaban los platos, mientras que la cubierta de la terraza recuerda a un vagón de tren–, el gerente se ha basado en la estación londinense King's Cross. Además, «la traducción sería 'El rey de la cruz o el cruce', y estamos en Cruces, por lo que me gustó el nombre», explica.

La carta es variada –también incluye opciones para veganos y celíacos– pero su «bastión», sin duda, son las hamburguesas. La «estrella», afirma Martín, es la Trufada Burger, «una nueva incorporación que ha destronado al resto». El plato consta de mayonesa trufada «melosa y rica que no empalaga» con 180 gramos de ganado mayor con maduración óptima, así como cebolla crujiente, bacon bits y queso Camembert.

La sección de hamburguesas incluya otras once propuestas para todos los gustos, como la Spicy American Burger –que incluye pimientos rojos de piquillo para aportarle un toque picante– o la Veggie Burger –el relleno es de quinoa, garbanzos y vegetales, y cuenta con tomate, guacamole, lechuga, cebolla, láminas de pepinillo y mayonesa vegana–.

Para comenzar la experiencia gastronómica, la carta consta de doce entrantes, donde se puede encontrar desde patatas fritas, aros de cebolla y alitas de pollo hasta nachos de barbacoa y pulled pork, salchipapas y jamón ibérico. En el apartado de ensaladas hay siete opciones (como mixta, César o de pollo) y también se puede optar por un wok: de verduras, de pollo y de marisco.

Los comensales también demandan los platos combinados. Hay diez para elegir, como entrecot con huevos fritos, piquillos y patatas o txipirones encebollados, mayonesa de alioli lima y ensalada de salpicón de marisco. Además hay seis tipos de sándwiches de tres alturas, como el Cubanito o Tellería. Y doce variedades de bocadillos. De Frankfurt, bacon, lomo filete de ternera... El Gurutzeta es la estrella, con pechuga de pollo, lonchas de bacon y queso fundido.

Para terminar la carta dispone de tarta de queso, de manzana y de tres chocolates, entre otras opciones. Sin olvidar la barra, que ofrece una gran variedad de pintxos (tortillas, sándwiches abriochados, flautas, bocadillos, gildas...). Los más demandados son la pulga de jamón ibérico con pimiento verde y las mini hamburguesas.

Cocina abierta y con opción de envío a casa El establecimiento baracaldés tiene sus puertas abiertas desde las 10.00 hasta las 24.00 horas, tiempo en el que «siempre hay alguien en la cocina», afirma Kenneth Martín, al frente de este negocio familiar desde hace doce años. Los clientes no solo tienen a su disposición la carta, «también trabajamos a demanda. Si viene alguien por la mañana y quiere un café con una tostada de pan tumaca y aceite de oliva, lo hacemos», añade. Y ofrecen género de calidad sin salir de casa. El envío a domicilio, afirma, «ha sido un impulso para el negocio». Cubren Barakaldo, Sestao, Portugalete y Trapagaran. Las horas de mayor demanda son por la tarde y por la noche.

King's Cross Dirección: Calle Tellería, 9. Cruces (Barakaldo)

Teléfono: 946120716.

Web: kingscrossweb.com

Precios: La trufada burger: 9 €.. Menú del día: 15 €.. Entrecot, huevos fritos, piquillos y patatas: 17 €.

