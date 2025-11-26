La Revelía, el restaurante vizcaíno en un caserío de estilo nórdico que ha logrado su primera Estrella Michelin: menú y precios La cocina creativa y de proximidad del chef Fernando González ha cautivado a los expertos gastronómicos más importantes del mundo

Silvia Osorio Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:05

La Revelía es uno de los tres restaurantes vizcaínos que ha conseguido entrar en el Olimpo de la gastronomía gracias a su primera Estrella Michelin. Incluido ya desde este curso como recomendación en la prestigiosa guía, es ahora cuando ha recibido su primer entorchado. Con una carta creativa basada en los productos de proximidad y un diseño espectacular, de estilo nórdico, este establecimiento capitaneado por el chef Fernando González ha cautivado a muchos paladares desde 2021.

A la carta o a través del menú degustación, visitar La Revelia es encontrar la fascinación en cada plato, un devenir de sensaciones cambiantes según el mercado y recetas actualizadas que invitan a repetir sin fin. «No nos gustan las cartas estáticas y la aparición de nuevos productos según la temporalidad es siempre un estímulo para modificarlas, completarlas con más argumentos y perseguir más sabores potenciados y elevados», afirma González en la carta de presentación de su web.

Actualmente, el menú degustación cuesta 92 euros (IVA incluido) y está compuesto por una selección de platos muy cuidada de base vasca y tradicional, que no está exenta de toques creativos. El festín arranca con la anchoa y vainilla, tartar de tomate y caldo de ave, bombón de queso y mochi de morcilla y el maíz y pimiento. A continuación, los comensales continúan probando recetas como los boletus edulis y trufa, la ostra, el trigo y carabiero y el atún rojo. Se termina con la carne, en este caso, presa ibérica.

En la imagen superior, el caserío de estilo nórdico: en el centro, arroz cremoso de pichón y trufa, y en la foto inferior, un plato de pochas y percebes. E. C. / Instagram

De postre, sirven un polvo de bergamota, plátano y maracuyá y chocolate en texturas. Se puede complementar con un maridaje a 58 euros. También se puede ir a la carta. Hay propuestas como el pulpo, patatas y boniato (32 euros), la quiche de verduras y trufa (13 euros), el bacalao y pil pil de membrillo (27 euros) o las mollejas de ternera lacadas (29 euros).

En un antiguo caserío

La Revelía, que también es hotel, está ubicado, en un paraje espectacular, rodeado de bosques, a unos 7 kilómetros de la localidad vizcaína. González recuperó un antiguo caserío llamado 'Azkarraga' en el barrio Aldana de Amorebieta.

Al tratarse de un edificio en ruinas y tener cierta libertad en cuanto al diseño y los materiales, el proyecto de «rehabilitación» tomó forma de una construcción con una arquitectura muy cuidada, contemporánea y minimalista, que se integra en su entorno. En febrero de 2024, fue distinguido con el Sol Sostenible 2024 que otorga la prestigiosa organización como uno de los cuatro restaurantes con mayor compromiso climático, ya que, entre otras, usa el agua de los manantiales de su terreno para regar su propia huerta.