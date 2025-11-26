El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Revelía, el restaurante vizcaíno en un caserío de estilo nórdico que ha logrado su primera Estrella Michelin: menú y precios

La cocina creativa y de proximidad del chef Fernando González ha cautivado a los expertos gastronómicos más importantes del mundo

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:05

Comenta

La Revelía es uno de los tres restaurantes vizcaínos que ha conseguido entrar en el Olimpo de la gastronomía gracias a su primera Estrella Michelin. Incluido ya desde este curso como recomendación en la prestigiosa guía, es ahora cuando ha recibido su primer entorchado. Con una carta creativa basada en los productos de proximidad y un diseño espectacular, de estilo nórdico, este establecimiento capitaneado por el chef Fernando González ha cautivado a muchos paladares desde 2021.

Noticias relacionadas

Los restaurantes vizcaínos Bakea, Islares y La Revelía logran su primera estrella Michelin

Los restaurantes vizcaínos Bakea, Islares y La Revelía logran su primera estrella Michelin

Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios

Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios

El mapa de todas las estrellas Michelin 2026

El mapa de todas las estrellas Michelin 2026

El triunfo de Enigma no salva una gala Michelin sin nuevos tres estrellas

El triunfo de Enigma no salva una gala Michelin sin nuevos tres estrellas

A la carta o a través del menú degustación, visitar La Revelia es encontrar la fascinación en cada plato, un devenir de sensaciones cambiantes según el mercado y recetas actualizadas que invitan a repetir sin fin. «No nos gustan las cartas estáticas y la aparición de nuevos productos según la temporalidad es siempre un estímulo para modificarlas, completarlas con más argumentos y perseguir más sabores potenciados y elevados», afirma González en la carta de presentación de su web.

Actualmente, el menú degustación cuesta 92 euros (IVA incluido) y está compuesto por una selección de platos muy cuidada de base vasca y tradicional, que no está exenta de toques creativos. El festín arranca con la anchoa y vainilla, tartar de tomate y caldo de ave, bombón de queso y mochi de morcilla y el maíz y pimiento. A continuación, los comensales continúan probando recetas como los boletus edulis y trufa, la ostra, el trigo y carabiero y el atún rojo. Se termina con la carne, en este caso, presa ibérica.

En la imagen superior, el caserío de estilo nórdico: en el centro, arroz cremoso de pichón y trufa, y en la foto inferior, un plato de pochas y percebes. E. C. / Instagram
Imagen principal - En la imagen superior, el caserío de estilo nórdico: en el centro, arroz cremoso de pichón y trufa, y en la foto inferior, un plato de pochas y percebes.
Imagen secundaria 1 - En la imagen superior, el caserío de estilo nórdico: en el centro, arroz cremoso de pichón y trufa, y en la foto inferior, un plato de pochas y percebes.
Imagen secundaria 2 - En la imagen superior, el caserío de estilo nórdico: en el centro, arroz cremoso de pichón y trufa, y en la foto inferior, un plato de pochas y percebes.

De postre, sirven un polvo de bergamota, plátano y maracuyá y chocolate en texturas. Se puede complementar con un maridaje a 58 euros. También se puede ir a la carta. Hay propuestas como el pulpo, patatas y boniato (32 euros), la quiche de verduras y trufa (13 euros), el bacalao y pil pil de membrillo (27 euros) o las mollejas de ternera lacadas (29 euros).

En un antiguo caserío

La Revelía, que también es hotel, está ubicado, en un paraje espectacular, rodeado de bosques, a unos 7 kilómetros de la localidad vizcaína. González recuperó un antiguo caserío llamado 'Azkarraga' en el barrio Aldana de Amorebieta.

Al tratarse de un edificio en ruinas y tener cierta libertad en cuanto al diseño y los materiales, el proyecto de «rehabilitación» tomó forma de una construcción con una arquitectura muy cuidada, contemporánea y minimalista, que se integra en su entorno. En febrero de 2024, fue distinguido con el Sol Sostenible 2024 que otorga la prestigiosa organización como uno de los cuatro restaurantes con mayor compromiso climático, ya que, entre otras, usa el agua de los manantiales de su terreno para regar su propia huerta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  3. 3 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  4. 4 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  7. 7

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  8. 8

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  9. 9 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  10. 10

    Yolanda Díaz va al choque con Murtra por un «indecente» ERE para 6.088 trabajadores de Telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Revelía, el restaurante vizcaíno en un caserío de estilo nórdico que ha logrado su primera Estrella Michelin: menú y precios

La Revelía, el restaurante vizcaíno en un caserío de estilo nórdico que ha logrado su primera Estrella Michelin: menú y precios