Este es el restaurante mejor valorado de Bilbao, según Tripadvisor: el templo de la chuleta
Ubicado en Uribarri, este asador está especializado «en maduraciones extremas de más de 180 días»
Viernes, 29 de agosto 2025, 17:41
Bilbao cuenta con una oferta gastronómica de lo más amplia y para todos los gustos. En estas fechas la capital vizcaína acoge a miles de turistas con ganas de disfrutar de una comida o cena en los mejores locales de la ciudad. Los usuarios de Tripadvisor, una de las plataformas online más utilizadas para encontrar restaurantes y hoteles, tienen claro cuál es su favorito.
Se trata del asador Sugarra, ubicado en Uribarri. «Especialidad de la casa chuletas con maduración de 60 días y más de 7 años de edad y en maduraciones extremas de más de 180 días», se puede leer en su carta. Este local para 130 comensales tiene dos pequeñas barras para tomarse un vino y unos pintxos, así como unas mesas altas para consumir raciones de croquetas, rabas, pulpo o hamburguesas, pero también chuletón de vaca o buey, bacalao al pilpil o lomo de merluza a la brasa.
«Nuestro objetivo es ofrecer el mejor producto cocinado a la brasa y para ello utilizamos el Kamado», cuentan. Se trata de «un horno cerámico de origen japonés que aporta un sabor intenso y ahumado. El plato principal es el chuletón de vaca vieja, precedido de platos para compartir», añaden. Para quienes prefieran dejarse sorprender, Sugarra propone tres menús: Baratza, Haragi y Berezi, que combinan sus especialidades en formato degustación y van desde los 68 hasta los 86 euros por persona.
Puntuación
Los comensales que utilizan Tripadvisor le dan a Sugarra una puntuación de 4,9 sobre 5. «Un servicio espectacular, muy atento y profesional», «excelente materia prima con la que trabajan», «la comida muy buena, hecha con mucho mimo», opinan.
Desde este popular asador explican que sus chuletones son de vacas de raza Simmental y mestiza Gallega, «siempre seleccionadas por su calidad cárnica e infiltración de grasa. Para conseguir el mejor sabor y mayor terneza, maduramos los chuleteros un mínimo de 2 meses consiguiendo el punto óptimo», detallan. Luego «se atempera cada chuletón por separado durante al menos 4 horas antes de entrar en el Kamado y esto permite cocinar la carne a una temperatura interior adecuada. Además, con la brasa de encina, le aportamos un intenso sabor ahumado», subrayan.
