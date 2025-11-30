El restaurante de Bizkaia que no ha cambiado su carta en la última década: «Cuando algo funciona…»

Txema Soria Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:36 Comenta Compartir

Han pasado doce años desde que Juan Justicia del Moral abriera en 2013 el restaurante Ardo Berri, ubicado en el centro de Sopela, muy cerca del Ayuntamiento de la localidad. En este tiempo apenas ha cambiado su carta; no le ha hecho falta, cuando algo funciona es mejor no cambiarlo. Lo pueden atestiguar Ricardo Pérez, responsable del Yandiola, o Javi Iturregi, del Indian Sopelana, que cada semana acuden al establecimiento a disfrutar de unas mollejas de cordero, unas croquetas caseras de jamón, un pescado o una chuleta a la brasa.

Juan lleva trabajando en hostelería desde que era un adolescente. Con apenas 16 años comenzó su trayectoria profesional en el bar Legazpi. Con 19 ya regentaba el bar de la estación de Sopela, donde estuvo seis años, y de allí recaló en el Etxebarri, donde pasó una década de su vida.

Ampliar

El Ardo Berri, un lugar modesto, donde se come estupendamente, abre sus puertas a media mañana para que los clientes disfruten de los pintxos que disponen en la barra, especialmente revuelto de champiñón o tortilla de patata. Cuenta con dos comedores –uno con apenas cuatro mesas, donde se puede comer a la carta, y el otro con mesas altas, donde también se puede picotear diferentes raciones– con capacidad para cuarenta comensales y un terraza con cuatro mesas. Muchos de sus clientes se acercan para disfrutar su marianito con espuma de naranja, un preparado que lleva campari, unas gotas de ginebra y espuma de naranja. Los jueves el Ardo Berri se llena con el pintxo-pote, con la consumición se puede tomar un bocado de txuleta o de secreto ibérico. Los fines de semana ofrecen marisco: ostras, quisquillón vivo, quisquilla y caracolillos.

Ampliar

Juan Justicia es un cocinero autodidacta y ante cualquier traba en una elaboración no duda en preguntar a sus amigos cocineros, entre ellos Ricardo Pérez o Mikel Bengoa. Además, Juan es un profesional que bien pudiera calificarse como hombre orquesta: lo mismo atiende la barra o la sala que ejerce como cocinero en los fogones. El condumio puede comenzar con un excelente jamón de bellota 959 cortado a cuchillo y continuar con el plato estrella de la casa: los champiñones Ardoberri, a la plancha con una salsa de un alioli muy suave y cuya elaboración Juan guarda como secreto. También ofrece pulpo a la gallega y pintxo de foie a la plancha con sal Maldon y mermelada de arándanos, que está especialmente sabroso.

Ampliar

Para rematar la faena no duden en pedir la chuleta que les sirve la carnicería de Víctor Madariaga de Sondika. La ponen a la brasa y acompañan con patatas fritas. Tienen tres hamburguesas diferentes, entre las que destaca la de carne de wagyu. Todos los días preparan bacalao al pilpil y por encargo pone cualquier pescado (besugo, rodaballo o lubina) a la brasa. Dejen un hueco para el postre y disfruten con su tarta de queso, bañada en caramelo y acompañada de nata casera.

Ardo Berri Dirección: Doctor Landa, 3. Sopela.

Teléfono :946851005.

Web: www.ardoberri.com

Precios: Jamón de bellota cortado a cuchillo 959: 22 €. Champiñones Ardoberri: 8 €. Pintxo de foie: 5,50 €. Pulpo a la gallega: 20 €. Txuleton con patatas: 57 €/kg.

Temas

Restaurantes

Sopela