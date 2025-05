El restaurante de Bilbao para cuadrillas de amigotes o parejitas que quieren darse un homenaje

Guillermo Elejabeitia Miércoles, 14 de mayo 2025, 19:20 Comenta Compartir

Cuando abrió, hace ahora dos años, el regreso de David García a su Bilbao natal tras triunfar en El Corral de la Morería llegó envuelto en un vistoso armazón conceptual: que si recetas de la vieja escuela a ritmo de rock&roll, que si un txoko contemporáneo, que si un lobo como mascota... Ingenios para justificar titulares y alimentar expectativas, que al cabo de un tiempo terminan pasando a un segundo plano. Superada la etapa de rodaje, Lasai entra en esa fase de estabilidad donde aflora la verdadera personalidad de un restaurante. Lo importante ya no es generar curiosidad, sino, en palabras del chef, «dar de comer bien e intentar que la gente vuelva».

Este ya no es solo el restaurante de la productora Last Tour, llamado en su día a agitar la escena gastronómica local. Su cocina de precisión, con notas contemporáneas sobre una partitura clásica, un servicio detallista en un ambiente relajado y un meditado tratamiento de la parte líquida –a cargo de Ander Fernández, hasta hace unos meses en Salitre–, lo convierten, sencillamente, en una de las mesas más fiables de la ciudad.

Pasado ese furor inicial que suelen despertar las novedades, el comedor de Lasai ofrece hoy una estampa bastante representativa del Bilbao actual: viajeros internacionales, parejitas dándose un homenaje, profesionales del gremio en su día libre –buena señal– y cuadrillas de amigotes que dictan la comanda sin miedo y ríen a mandíbula batiente. La villa disfrutona y complaciente que todos conocemos.

En la cocina, dirigida a diario por Igor Méndez, las cosas no han cambiado demasiado desde la apertura. García no es de los que se vuelven locos por cambiar la carta de arriba abajo cada temporada. Ahí siguen fórmulas de éxito probado, como la vieira asada con ajoblanco de coco y tartar de tomates secos, dátiles y orejones, o la lubina asada con cebolleta caramelizada, pomelo y alcaparras fritas, que ya figuraban en la carta inaugural. Ambas forman parte del menú Crystal (85 €) –bautizado como la discoteca vecina, también en manos de Last Tour–, mientras que para el menú Lasai (72 €) se apuesta por registros algo más clásicos, como un huevo de caserío con setas y papada o una merluza con jugo de gamba y centollo guisado.

La casa ofrece, además, la posibilidad de romper con la tiranía del menú degustación y pedir a capricho, lo mismo una ración de quisquillón, un rodaballo a la parrilla o un solomillo Wellington. Sabores directos y amables, clavados de punto gracias a una cocina de Fórmula 1 –muy amiga de las bajas temperaturas–, que permite al chef gobernar desde la distancia un restaurante asentado en una deliciosa zona de confort.

Sin margen de error A David García le gusta posar para las fotos en la cocina de Lasai, un coche de carreras equipado a todo lujo donde practica una cocina que, gracias a elaboraciones medidas por un programa informático, deja poco margen al error. Al frente del servicio diario está su lugarteniente en Bilbao, Gorka Méndez, que trabajó a las órdenes de Albert Adrià en Tickets y lleva en el equipo de Lasai desde sus inicios. En el menú, recetas de aparente simplicidad pero complejidad técnica, como el begihandi relleno de setas y manitas con espuma de bacalao o ese divertimento dulce con el que la casa rinde homenaje a la célebre Carolina.

Lasai Dirección: Príncipe, 4. Bilbao.

Teléfono: 944053736.

Web: lasaibilbao.com

Precios: Menú Lasai: 72 €. Menú Crystal: 85 €. Rodaballo a la parrilla: 32 €. Solomillo Wellington: 62 €. Carolina trátame bien: 9 €.

