El restaurante bilbaíno de moda que recupera el menú del día por «aclamación popular»

2 de noviembre 2025

Ochenta Grados desembarcó en el corazón de Bilbao a principios de 2023. Enclavado en Heros, una de las calles de moda en la villa, esta cadena, con cinco establecimientos en Madrid, ha triunfado con sus precios económicos, platos con un toque creativo y una decoración sofisticada que llama mucho la atención. Sin embargo, en los últimos meses el menú del día había desaparecido de su oferta gastronómica, algo que los clientes habían notado. El restaurante ha anunciado que a partir de este lunes 3 de noviembre lo recupera «por aclamación popular».

El menú del día es una opción más asequible para quienes entre semana tienen que comer fuera de casa. Por trabajo o por otras circunstancias. En los dos últimos años en el botxo ha experimentado un aumento de precio, pero sigue siendo una alternativa muy demandada.

Tras varios meses sin ofrecer esta opción, el restaurante vuelve a poner sobre la mesa una selección de recetas pensadas para compartir. «Durante este tiempo, la ausencia del menú del día se ha hecho notar entre los comensales, que han mostrado su deseo de volver a contar con una alternativa gastronómica equilibrada, sabrosa y con identidad. Con su regreso, Ochenta Grados refuerza su compromiso con Bilbao y con una forma de entender la comida que va más allá de la simple alimentación», señalan desde la dirección de la cadena.

Así, desde este lunes, se vuelve a ofrecer la opción. Costará 18,90 euros y consta de: un miniplato frío, dos miniplatos calientes, postre o café y bebida. Estará disponible de lunes a jueves al mediodía. En la página web del local -ya se puede reservar.

Salmorejo, mollete de pulled-pork...

Entre los miniplantos fríos, se incluye el salmorejo con huevo de parmensano y jamón ibérico -uno de los platos más populares-, steak tartar, ensaladilla rusa, carpaccio de ternesa caprese y lasaña de corvina. Entre los miniplatos calientes, hay dos para elegir.

En la primera elección, encontramos croquetas de jamón ibérico, de carbonara, de boletus o de carrillera; empanadillas de langostinos, falso rissoto de secreto ibérico y setas y albóndigas con mole. De segunda opción -que en realidad es el tercer miniplato-, hay huevo trufado, hamburguesa cantonesa, mollete de pulled-pork vindaloo, pollo relleno de foie y pistachos y milhojas vegetal.

¿Y cómo rematamos la comida? Con un postre. Hay un total de cinco propuestas: leche congalletas, galleta oreo con helado de dulce de leche, yogur de limón y chocolate blanco, manzana cítrica y fresas con nata.

