Pochas y chuletillas con vistas a las brasas en Labastida En su moderno comedor y su asador clásico con vistas a las brasas ofrecen un tradicional recetario vasco-riojano

Joseba Fiestras Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:37 Comenta Compartir

El Jatorrena es un restaurante-asador dedicado a la tradición de la cocina vasco riojana desde 1969. Se encuentra en Labastida, una hermosa villa ubicada en el corazón de Rioja Alavesa. Un lugar que ofrece numerosos recursos históricos y paisajísticos, entre ellos su casco histórico monumental, su rica gastronomía y excelentes vino.

El restaurante forma parte de un establecimiento hotelero que cuenta con un total de 36 habitaciones amplias y luminosas. También luminoso y moderno, con luz natural que entra gracias a su gran ventanal, es el comedor, recientemente reformado. Pero además cuenta con un amplio asador típico, de estilo clásico, donde se puede ver la preparación de las distintas especialidades a la brasa del sarmiento mientras se degustan los platos de la carta. En total, pueden acoger hasta 500 comensales, por lo que es un establecimiento donde se celebran muchos eventos.

Ampliar

En estos restaurantes, los viajeros pueden reponerse después de una jornada de senderismo, cicloturismo o de paseo en familia, y disfrutar en la mesa de los productos que han podido ver en las huertas, las explotaciones ganaderas o las viñas. «Nuestra especialidad, además de las conocidas patatas con chorizo a la riojana y las chuletillas al sarmiento, son las pochas con sus sacramentos, el chuletón de vaca rubia gallega asada a la brasa del sarmiento, la pluma ibérica… Y también tenemos un hueco para las ensaladas y la cocina más actual», cuenta Manu Urkidi, que se encuentra al frente del Jatorrena.

En la carta de entrantes, hay chorizo y morcilla asada, así como delgadillas sobre salsa de piquillos. Éstas consisten en una mezcla similar a la de la morcilla de Burgos que se embute en tripas de cordero, lo que las hace largas y estrechas, ideales para comer con un sofrito. Pero también hay croquetas caseras de jamón, gambas de Huelva o carpaccio de vaca madurada con foie y parmesano rallado. Además de una selección de ensaladas variadas, hay panaché de verduras de temporada.

Ampliar

En cuanto a las carnes, no podían faltar platos tradicionales como las carrilleras de cerdo al Rioja o el patorrillo. Éste es un guiso típico de La Rioja y Navarra realizado con tripas de cordero y patitas, y que tiene una elaboración bastante laboriosa. Sirven costilla asada a baja temperatura, cordero (también asado a baja temperatura durante 14 horas) o solomillo a la plancha. La carta de pescados también es amplia. Podemos encontrar bonito de temporada encebollado, lomo de merluza de pincho a la plancha o a la romana, cogote de merluza, bacalao a la riojana o a la plancha, salmón fresco a la plancha con salsa de naranja, chipirones a la plancha... Sobre los postres hay delicias como flan de huevo con mantecado, arroz con leche, queso Idiazabal o cuajada de oveja.

Ampliar

Se puede picotear en la barra, donde ofrecen platos combinados y bocadillos, y dispone de una terraza donde degustar sus platos y vinos de una extensa carta. En ella se incluyen, además de blancos, rosados, cosecheros, crianzas y algún reserva, vinos de autor y parcelarios, muy apreciados por los amantes de los caldos bien hechos..

Jatorrena Dirección La Florida, 10.

Teléfono 945331050.

Web: www.jatorrena.com

Precios: No perderse Pochas con sus sacramentos. Delgadillas sobre salsa de piquillos: 8 €. Patatas a la riojana, 8 €. Chuletillas al sarmiento: 19 €. Patorrillo: 12 €.