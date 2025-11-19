Platos creativos y una cuidada carta de vinos

Txema Soria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:42 Comenta Compartir

El restaurante Oroi de Santurtzi (inaugurado en diciembre de 2024) es una de las mejores sorpresas gastronómicas en los últimos años. Los responsables de que aquí se coma estupendamente son cuatro amigos. Al frente de los fogones se encuentra Aritza López –trabajó en Idom como encargado de obra civil antes de empezar a estudiar hostelería en Leioa en 2008– y Rodrigo Samartín, que se han batido el cobre en restaurantes de nivel como Aizian, Yandiola, Sustraiak o Zortziko. Los jefes de sala son Zigor Díaz y Patricia Estébanez, que se han ido encontrado en diferentes trabajos de hostelería a lo largo de su vida profesional.

Ampliar

En el Oroi se apuesta por una cocina de fusión –japonesa, argentina o peruana– sin desdeñar las carnes y pescados dispuestos de manera tradicional. Ofrecen un menú diario estupendo (de martes a jueves), un menú degustación para los fines de semana, un menú degustación que cambian cada mes, menús para grupos (a partir de 8 personas) y una carta muy bien pensada. El menú degustación es un resumen perfecto de la carta. Los aperitivos: salmorejo con aire de lombarda encurtida, croqueta de cecina con velo de cecina y wagyu –una delicadeza que estalla en la boca al comerla– y nigiri tsutoro, de intenso sabor, con ortiguillas de mar, alioli de alga espirulina y caviar de yuzu.

El condumio consta de platos como tiradito de atún, que lleva lomo de atún, pepino en texturas –natural y helado–, chalaquitas y chifles. En el steak tartar, que es gloria celestial, destaca el contraste entre el solomillo y una anchoa dispuesta sobre él, hoja de shiso y tuétano. También tienen vieira braseada con salsa beurre blanc y jugo de vainas, tirabeques salteados, torreznos fritos y toffe de manzana.

Ampliar

Se puede continuar con gyozas en texturas, al vapor y fritas, con guiso de rabo de vaca, gamba roja de Palamós, alioli de alga, mahonesa de chipotle, caviar de chili y salsa del jugo del propio rabo de vaca. El boletus al wok es todo un manjar. Lleva boletus edulis, velo de papada, parmentier de chirivía, salsa perigord, yema de huevo marinado en ponzu, trufa negra de otoño y salvia seca. Y el pulpo anticuchero, que se termina en la brasa y resulta terso y jugoso, lo preparan con bimis o mini brócolis al dente, tamarindo, aji panca, espuma de humita (maíz amarillo). Bordan el pichón de otoño. Las pechugas van acompañadas de chutney de higos, escabeche de zanahoria y castañas.

Ampliar

El festín puede terminarse con una selección quesos de temporada de la Manducateca (quesos y besos, belegen, fruhlingkaase y bleu de basques) o con un lemon pie: crema pastelera de limón, granizado de manzana, coulis de frutos rojos, ciruelas osmotizadas al cava, merengue tostado, uva crujiente, galleta crumble y aire de limón y lima.

Sua cava es una de las joyas de la corona del local. Cuentan con una amplia carta de vinos recomendados por el sabio Manu Martín, la mayoría de ellos parcelarios, de pequeños productores, a un precio muy asequible.

Oroi Dirección: Vapor Habana 3, bajo A.

Teléfono: 946970652.

Web: www.restauranteoroi.com

Menú del día: 22,50 €. Menú degustación mensual: 36 € viernes a mediodía. 39 € viernes y sábado noche. Menú degustación (todos los días bajo reserva: 72 €. Menú de grupos: 56 y 66 €.

Temas

Restaurantes

Santurtzi